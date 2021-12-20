الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إيجاد طريق للتعايش السلمي بين البلدين

دعا عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة إلى العمل مع الصين لإيجاد طريق للتعايش السلمي بين البلدين.

جاء ذلك خلال مراسم الافتتاح لندوة حول الوضع الدولي والدبلوماسية الصينية في عام 2021، حسبما نقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، اليوم الإثنين.

وقال وانج إن النكسات والمجابهات خلال عام 2020 الماضي أظهرت مجددًا أن السبب الأساسي للصعوبات الخطيرة والتحديات المتعددة في الروابط الصينية-الأمريكية يقع في إطار سوء التقدير الاستراتيجي الأمريكي تجاه الصين والعلاقات الثنائية.

وأضاف أن هنالك أشخاصًا في الولايات المتحدة لا يرغبون في الاعتراف بأن الدول الأخرى لها أيضًا الحق في التنمية ولا يرغبون في قبول حقيقة أن الصين تتطور بشكل أقوى وتحقق تقدما بل ولا يرغبون في الموافقة على أن الصين والولايات المتحدة يمكنهما تحقيق منافع متبادلة وثمار من الفوز المشترك، ولذلك يحاولون تشكيل عصبة لاحتواء الصين وقمعها.

وتابع: إن "سلوك الجانب الأمريكي لم يضر بشكل خطير مصالح الشعبين فقط، بل ويؤثر بشكل خطير على السلام والاستقرار في العالم أيضًا".

وذكر وزير الخارجية الصيني أن "موقف بكين ثابت وواضح. يمكن إجراء حوار ولكن ينبغي أن يكون متساويا، والتعاون أمر مرحب به ولكن ينبغي أن يكون مفيدا متبادلا، والمنافسة مقبولة ولكن ينبغي أن تكون صحية. ونحن لا نخاف من المجابهة، وسنكافح حتى النهاية".

وأكد أن "كليهما سيستفيد من التعاون ويخسر من المجابهة"، قائلًا: "هذا أهم درس من التبادلات بين الصين والولايات المتحدة لأكثر من نصف قرن، وسيواصل التاريخ إثباته بشكل أكيد".

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن أمله في أن ينفذ الجانب الأمريكي بجدية التوافق الذي توصل إليه قادتا البلدين ويفي بالتزاماته لكسب الثقة، ويعمل مع الصين لإيجاد طريق التعايش السلمي بين البلدين الرئيسيين.