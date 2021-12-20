التحفظ على مستلزمات مجهولة المصدر تستخدم في صناعة البسطرمة بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، التحفظ علي مستلزمات لتصنيع البسطرمة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع منتجات البسطرمه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص للبسطرمة، كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تصنيع البسطرمة غير المطابقة للمواصفات القياسية، مُستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر فى عملية التصنيع بقصد طرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 900 كيلو جرام من ملح الطعام الخشن "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر وبدون فواتير و276 كيلو جرام من اللحوم المجمدة المستوردة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر وبدون فواتير و240 كيلو جرام من اللحوم والدهون ناتج تنظيف اللحوم داخل جراكن مجهولة المصدر مما يستخدم فى التصنيع و375 كيلو جرام من مصنعات اللحوم "بسطرمة" بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مُعد للبيع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.