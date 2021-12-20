الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وقف حركة المعديات النهرية بين كفر الشيخ والبحيرة

المعديات النهرية
المعديات النهرية

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  قرارًا بوقف حركة المعديات النهرية بنهر النيل فرع رشيد بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، اليوم الإثنين، لسوء الأحوال الجوية حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لما تشهده البلاد من حالة من الطقس السيئ.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن المطلة على نهر النيل "دسوق وفوه ومطوبس"، ورؤساء الوحدات القروية ومفتشي القسم الملاحي بمتابعة وقف المعديات النهرية.


فيما أعلنت محافظة كفر الشيخ رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها  خلال ال48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.

ووجه المحافظ رؤساء المدن ومسئولى الطرق والكهرباء متابعة مستمرة تجنبا لسقوط أشجار  ولوحات اعلانية على المحاور والطرق الرئيسية ومتابعة الضغط العالي والضغط المتوسط، حفاظا على حياة المواطنين

كما قرر محافظ كفر الشيخ تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرف عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك التشديد علي ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد حفاظا علي صحة المواطنين 

الطقس كفر الشيخ البحيرة معديات نهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة بجميع مدارس الدقهلية اليوم الإثنين لسوء الطقس

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بالأسماء.. حركة تنقلات بوزارة الداخلية

خريطة سقوط الأمطار في جميع المحافظات

محافظ المنوفية يعلق الدراسة غدا للطلاب والمدرسين

من هو اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات