وقف حركة المعديات النهرية بين كفر الشيخ والبحيرة

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بوقف حركة المعديات النهرية بنهر النيل فرع رشيد بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، اليوم الإثنين، لسوء الأحوال الجوية حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لما تشهده البلاد من حالة من الطقس السيئ.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن المطلة على نهر النيل "دسوق وفوه ومطوبس"، ورؤساء الوحدات القروية ومفتشي القسم الملاحي بمتابعة وقف المعديات النهرية.



فيما أعلنت محافظة كفر الشيخ رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال ال48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.

ووجه المحافظ رؤساء المدن ومسئولى الطرق والكهرباء متابعة مستمرة تجنبا لسقوط أشجار ولوحات اعلانية على المحاور والطرق الرئيسية ومتابعة الضغط العالي والضغط المتوسط، حفاظا على حياة المواطنين

كما قرر محافظ كفر الشيخ تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرف عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك التشديد علي ضرورة ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد حفاظا علي صحة المواطنين