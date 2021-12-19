تعطيل الدراسة في كفرالشيخ بسبب سوء الطقس غدًا

قرر اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، لليوم الثاني على التوالي، غدًا الإثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار في الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظ كفرالشيخ قرارًا بغلق المدارس لليوم الثاني على التوالي، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.