السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تطعم 86.9% من المراهقين ضد فيروس كورونا

كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا

أعلنت ماليزيا اليوم السبت أن نحو مليونين و733 ألفًا و768 شخصًا من المراهقين (ما يعادل 86.9% من إجمالي السكان من تلك الفئة) تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية أنه تم إعطاء 22 مليونًا و809 آلاف و201 شخص من فئة البالغين جرعة ثانية من اللقاحات المضادة لكورونا.

وبالنسبة للتطعيم اليومي، فقد تم منح 160 ألفًا و974 جرعة أمس، ليصل العدد التراكمي للقاحات المعطاة في إطار برنامج التطعيم الماليزي إلى 55 مليونًا و725 ألفًا و484 جرعة.

فيما أعلنت الصحة الماليزية، عن تسجيل 3504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذا يعد ثاني يوم على التوالي تسجل فيه ماليزيا أقل من 4000 حالة إصابة يومية.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن المدير العام لقطاع الصحة نور هشام عبدالله القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونين و695 ألفًا و143 حالة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت ماليزيا 17 حالة وفاة جديدة، خلال  الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات حتى الآن بسبب الفيروس 30 ألفًا و879 حالة.

وقال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، إن بلاده رصدت أول إصابة على أراضيها بالسلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف أن حالة الإصابة بالسلالة الجديدة هي لزائر أجنبي من جنوب إفريقيا كان قد وصل إلى ماليزيا عن طريق سنغافورة يوم 19 نوفمبر.

يشار إلى أن  متحور (أوميكرون) موجود الآن في نحو 35 دولة حول العالم وكان قد اكتشف بادئ الأمر في بوتسوانا.

يُذكر أن العلماء في جنوب إفريقيا أكدوا اكتشاف متحور (أوميكرون) الجديد من فيروس كورونا، كما أرجعوا السبب إليه في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

فيروس كورونا كورونا ماليزيا كوالالمبور كوفيد-19 كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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