الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«شرب معاها القهوة».. سميرة أحمد تكشف عن حكاية المعجب المخادع

الفنانة سميرة أحمد
الفنانة سميرة أحمد

تحدثت الفنانة سميرة أحمد عن حكاية المعجب الذكي الذي خدعها، وذلك في حوار معها على صفحات مجلة الكواكب.

تقول سميرة: «في مرة تركتني الخادمة في بيتي، وكان يومي خاليا من أي مواعيد مهمة، فقررت أن أنظف البيت، وبالفعل ارتديت بنطلون وبلوزة قديمين وبدون أي مكياجات، وأمسكت بالمنفضة في يد والمكنسة في يد وعملت بهمة ونشاط».

وتابعت: "لم تمض لحظات وسمعت صوت طرقات على الباب، ففتحت لأجد شابا يرتدي زي ضابط بحري، وسألني عن الفنانة سميرة أحمد، فقلت: "خرجت.. ذهبت إلى الاستوديو"، وتأسف ثم قال: "في الواقع أنا أحد أشد المعجبين بها، شاهدت كل أفلامها، ومنذ خمس سنوات وأنا أتمنى رؤيتها شخصيا، وكانت هذه هي المرة الاولى لي في القاهرة، وسأعود إلى بورسعيد اليوم، بعد ساعة على الأكثر، إنك لا تعلمين الجهد الذي بذلته لأعرف عنوانها، ولكن الحظ عاكسني كما ترين، هل لي أن أطلب طلبا صغيرا؟"، ولم ينتظر إجابة لكنه استطرد: "أريد أن ألقي نظرة سريعة على شقتها لأعرف كيف تعيش محبوبتي، إنها لن تعرف لأنك لن تخبريها بالطبع، اليس كذلك؟"، ونظر إلي وأكمل: "أرجوك".

وتواصل سميرة: "شعرت أن هذه الكلمات قد ترضي غروري، ومادام شعر أنني الخادمة ولست سميرة أحمد فما الضرر لو حققت له أمنيته، وابتسمت وأفسحت الطريق، وقلت: "تفضل.. قم بجولتك كما تريد، إنني أعمل معها منذ سنوات، ولن تغضب إذا علمت أني سمحت لك بهذا"، وراح يتجول في أرجاء الشقة ويسألني وأنا أجيبه عن كل صورة ومناسبتها وماذا تشرب سميرة أحمد وماذا تأكل وغيرها.

فنجان قهوة

واختتمت: "ودعوته ايضًا إلى فنجان قهوة فقد أسعدني أن يكون لي مثل هذا المعجب، وشربنا القهوة وهو يوجه مزيدا من الأسئلة وأنا لا ابخل عليه بجواب، وأخيرا نظر إلى ساعته وقال: "الوقت سرقنا، كنت أتمنى لو قابلت مدموازيل سميرة أحمد، من يدري متى أستطيع الحضور مرة أخرى"، وتنهد وقام متجها إلى البابواستدار ومد يده مصافحا، وفوجئت بقوله: "عاجز عن الشكر يا مدموازيل سميرة"، وأسرع يرفع يده محييا ويقول مبتسما: "أرجوك يا نجمتي المفضلة، سامحيني، ألم أقل لك أنها فرصة لن تتكرر".

الفنانة سميرة أحمد المعجبين في حياة سميرة أحمد الفنانة القديرة سيرة أحمد مجلة الكواكب حياة سميرة أحمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

حكم مباراة مصر وقطر فى كأس العرب

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

وفاة الطفل الثانى فى حريق شقة بمدينة السادات متأثرًا بإصابته

«فايزر» تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى