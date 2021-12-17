التحقيق مع سيدة سرقت ذهبًا وساعات من شقة فى مدينة نصر

تباشر النيابة العامة بمدينة نصر، اليوم الجمعة، التحقيق مع خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية وساعات من داخل منزل مخدومتها، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية- 4 ساعات) من داخـل مسكن والدة زوجته، الكائن بذات العقار، واتهم إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، كانت تعمل لديه بمسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان اختبائها طرف شقيقتها، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليه، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية" (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية)، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.