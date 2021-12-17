الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

فيروس كورونا يعصف بجدول الدورى الإنجليزى

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى

عصف فيروس كورونا بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم  إذ تم تأجيل ست مباريات بسبب تفشي الفيروس، ليرتفع عدد المواجهات التي تم تأجيلها خلال أسبوع إلى تسع مباريات.

وكانت مباراة ليستر سيتي على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير الضحية الأولى اليوم الخميس تلتها مواجهة مانشستر يونايتد أمام برايتون التي كانت مقررة  غدا السبت.

ومع زيادة الإصابات أعلنت رابطة الدوري الممتاز في وقت لاحق تأجيل أربع مباريات أخرى مطلع الأسبوع المقبل.

وتأجلت مواجهات ساوثهامبتون أمام برنتفورد وواتفورد أمام كريستال بالاس ووست هام يونايتد أمام نوريتش سيتي و إيفرتون أمام ليستر سيتي.

وقالت الرابطة في بيان: "تدرك الرابطة أن الجماهير ستشعر بخيبة أمل لتأجيل هذه المواجهات وتعتذر عن أي إزعاج ربما تكون سببته".

وأضاف البيان: "جميع المباريات الأخرى المقررة مطلع الأسبوع ستمضي قدما كما كان مخططا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى والسعال وضيق النفس”، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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