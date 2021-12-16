موعد مباراة مصر وقطر فى بطولة كأس العرب 2021

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره القطري، ضمن لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العرب 2021، بعد هزيمة مصر من تونس في دور نصف نهائي البطولة العربية بهدف دون رد، وتأهل الجزائر على حساب قطر بهدفين لهدف ضمن مباريات المربع الذهبي للبطولة، لذلك نرصد موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مصر وقطر

ويحل موعد مباراة مصر وقطر في بطولة كأس العرب 2021 يوم السبت المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد 974 وذلك لتحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العرب 2021.

مباراة مصر في نصف نهائي كأس العرب 2021

وتلقي منتخب مصر الخسارة أمام منتخب تونس في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في بطولة نصف نهائي كأس العرب

وكانت النتيجة 1-0 لصالح المنتخب التونسي .

وجاء الهدف لصالح فريق تونس عن طريق اللاعب عمرو السولية بالخطأ ، بعدما ركل اللاعب نعيم السليتي ضربة حرة غير مباشرة

ودفع السوليه الكرة برأسه في مرمي الشناوي عن طريق الخطأ الكارثي، مما أدى إلى فوز منتخب تونس في الدقيقة الـ95 من المباراة ومنح الفوز منتخب تونس التأهل لمباراة النهاية من بطولة كأس العرب 2021 .

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر

تنقل مباراة المنتخب المصري ضد نظيره القطري، عبر قناة beIN SPORTS HD 1 ، وقنوات بي إن سبورتس المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات البطولة المقاملة دولة قطر بداية من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر الجاري.

تردد قناة beIN SPORTS HD 1