الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 فى حادث انقلاب تروسيكل بالغربية

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

لقت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وآخران بإصابات متعددة ما بين كدمات وسحجات مختلفة بالجسم وكسور وجروح واشتباه كسر بالعمود الفقرى ونزيف بالمخ، إثر انقلاب تروسيكل على طريق السنطة- ميت يزيد بالغربية.

تلقى  اللواء هاني عويس،  مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق السنطة- ميت يزيد ووجود مصابين ومتوفين جراء الحادث.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة السنطة إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب تروسيكل على الطريق الفرعي المؤدي لمركز السنطة، ومصرع سيدة تدعي ريهام أ وإصابة زوجها شعبان ع بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف بالمخ وحالته الصحية متدهورة، واثنين آخرين وتبين أنهم كانوا يستقلون التروسيكل أثناء الذهاب إلى السوق اليوم الخميس، إلا أن عجلة القيادة اختلت في يد سائقه. ما أدى لانقلابه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الحادث والتصريح بدفن الجثة.

تحقيق مدير مستشفى الخميس جسم النجدة كسر مختلفة فرقة نزيف

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