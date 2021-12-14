الليلة.. مناقشة كتاب «سيد اللعبة: هنرى كيسنجر بالجامعة الأمريكية»

تعقد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الليلة، محاضرة عبر الإنترنت لمناقشة كتاب "سيد اللعبة: هنرى كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط" كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت.

وتتناول المحاضرة مناقشة عن الكتاب الذى يرصد تاريخ مفاوضات السلام التى قام بها هنرى كيسنجر فى الشرق الأوسط عقب حرب أكتوبر 1973، والتحديات والعقبات التى واجهها فى محاولاته لإجراء اتفاقيات السلام بين العرب وإسرائيل.

هنري ألفريد كيسنجر (بالإنجليزية: Henry Alfred Kissinger)‏، ولد باسم هينز ألفريد كيسنجر (27 مايو 1923) هو سياسي أمريكي، ودبلوماسي، وخبير استشاري جيوسياسي، شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة ومستشار الأمن القومي الأمريكي في ظل حكومة الرؤساء ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد. هو لاجئ يهودي هرب مع عائلته من ألمانيا النازية عام 1938، أصبح مستشار الأمن القومي في عام 1969 ووزير الخارجية الأمريكي في عام 1973. بسبب إجراءاته في التفاوض لوقف إطلاق النار في فيتنام، حصل كيسنجر على جائزة نوبل للسلام عام 1973 في ظل ظروف مثيرة للجدل، حيث استقال عضوان من اللجنة احتجاجًا على ذلك. سعى كيسنجر لاحقًا، دون جدوى، إلى إعادة الجائزة بعد فشل وقف إطلاق النار.

مارس الواقعية السياسية، حيث لعب كيسنجر دورًا بارزًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بين عامي 1969 و1977. خلال هذه الفترة، كان رائدًا في سياسة الانفراج الدولي مع الاتحاد السوفيتي، ونسق افتتاح العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وانخرط في ما أصبح يُعرف باسم دبلوماسية الوسيط المتنقل في الشرق الأوسط لإنهاء حرب أكتوبر، والتفاوض على اتفاقيات باريس للسلام، وإنهاء التدخل الأمريكي في حرب فيتنام. ارتبط كيسنجر أيضًا بسياسات مثيرة للجدل مثل تورط الولايات المتحدة عام 1973 في انقلاب تشيلي، وإعطاء «الضوء الأخضر» إلى المجلس العسكري في الأرجنتين لحربهم القذرة، ودعم الولايات المتحدة لباكستان خلال حرب بنغلاديش على الرغم من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها باكستان بحق بنغلادش. بعد تركه الحكومة، أسس شركاء كيسنجر، وهي شركة استشارات جيوسياسية دولية. كتب كيسنجر أكثر من اثني عشر كتابًا في التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

لا يزال كيسنجر شخصية مثيرة للجدل والاستقطاب في السياسة الأمريكية، حيث أُدين كل منهما على أنه مجرم حرب مزعوم من قبل العديد من الصحفيين والناشطين السياسيين والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن تبجيله باعتباره وزيرًا للخارجية الأمريكية ذا تأثير فعال من قبل العديد من علماء العلاقات الدولية البارزين. جنبًا إلى جنب مع جورج شولتز، هو واحد من اثنين فقط من أعضاء حكومة نيكسون الذين مازالوا على قيد الحياة.