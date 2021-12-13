الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء سنغافورة يؤكد أن بلاده على الطريق الصحيح فى معركتها ضد كورونا

رئيس الوزراء السنغافوري
رئيس الوزراء السنغافوري

قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، اليوم الإثنين، إن بلاده بدأت في رؤية "علامات مشجعة" في معركتها ضد فيروس كورونا، لكنها لم تخرج من الأزمة بعد.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن لونج قوله إن الزيادة في الإصابات التي شهدتها سنغافورة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية آخذة في التراجع، بعد جهود الحكومة في حماية نظام الرعاية الصحية وابقاء معدل الوفيات منخفضًا، حيث تستعد سنغافورة حاليًالمواجهة تداعيات متغير أوميكرون.

وأضاف لونج أن الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة، معربًا عن ثقته في قدرة البلاد على التعامل مع متحور أوميكرون، رغم أنها لم تتخلص بعد من الوباء، لأن اللقاحات والجرعات المعززة تجعلها في وضع أقوى بكثير.

وأعلن لونج إطلاق خطة قسائم من مجالس تنمية المجتمع بقيمة 130 مليون دولار سنغافوري، والتي تقضي بأن يحصل نحو 1.3 مليون أسرة في سنغافورة على قسائم رقمية بقيمة 100 دولار سنغافوري يمكن استخدامها في الباعة المتجولين والمحلات التجارية المشاركة.

وقد ذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أن مواطنين اثنين ربما أصيبا بالمتحور "أوميكرون" رغم تلقيهما الجرعة الثالثة، المعززة، من لقاحات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء إن موظفة في خدمة الركاب بالمطار تبلغ من العمر 24 عاما أعادت إجراء فحص أولي جاءت نتيجته إيجابية، لتصبح بذلك على ما يبدو أول حالة إصابة محلية بالمتحور الجديد يتم رصدها.

وأضافت الوزارة أن الإصابة الثانية لشخص عاد من ألمانيا عبر ممر السفر الآمن للملقحين يوم 6 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن الحالتين تلقيتا الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.  

وذكرت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية هذا الأسبوع أن الدراسات المعملية الأولية أظهرت أنه ربما تكون هناك حاجة للحصول على جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، وذلك لتحييد خطر الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.  

كورونا كوفيد اللقاح الصحة سنغافورة

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وائل لطفي

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