لعدم الانضباط الإدارى إحالة 15 من العاملين بالمصالح الحكومية بشبراخيت للتحقيق

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية، أسفرت عن إحالة ١٥ من العاملين بشبراخيت "جمعيات زراعية- مدارس- وحدة صحية" للتحقيق؛ لتغيبهم وتركهم العمل دون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أوضح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار تلك الحملات المكبرة على المصالح الحكومية المختلفه لمتابعة الانضباط الإدارى داخل جميع المصالح الحكومية في مدن وقرى محافظة البحيرة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المخالفين.

من ناحية أخرى، أكد اللواء هشام آمنة استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن: ٤٢٩ حالة إشغال طريق مخالفة، تنوعت ما بين ثابت ومتحرك، ومصادرة ٥ مكبرات صوت بدمنهور، ٢١٨ حالة إشغال، والتحفظ على ٩٥ شيشة، وتحرير ٩ محاضر متنوعة بمركز ومدينة كفر الدوار، وتم ضبط ٤٧ حالة إشغال طريق مخالفة بشبراخيت، و٣٥ حالة بالدلنجات.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.