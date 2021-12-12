أسعار العملات الأجنبية فى السوق المصرى اليوم الأحد 12-12-2021

بقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12-12-2021

سعر اليورو الأوروبى اليوم

جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية اليوم عند مستوى 17.691 جنيه للشراء، و17.807 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

بينما حافظ سعر صرف الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، على مستواه، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 20.60 جنيه للشراء، 20.80 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري .

سعر الريال السعودى اليوم

حافظ سعر الريال السعودي اليوم على استقراره داخل البنوك وشركات الصرافة ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتى اليوم

وشهد سعر صرف الدينار الكويتى اليوم استقرار كبير أمام الجنيه المصرى، 49.20 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12-12-2021

وسجل الفرنك السويسري نحو: 17.0606 جنيه للشراء، مقابل 17.1681 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو : 13.8845 جنيه للشراء، مقابل 13.9716 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 2.4558 جنيه للشراء، مقابل 2.4721 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال القطري 4.0175 جنيه للشراء، و4.322869 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني 39.6994 جنيه للشراء، و40.884179 جنيه للبيع.