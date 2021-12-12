الفنان حازم طه حسين يفتتح معرضه «همزة وصل» بقاعة المسار

تحتضن قاعة المسار للفن الشكيلي بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الأحد، افتتاح المعرض الشخصي، للفنان حازم طه حسين، والذي يقام تحت عنوان "همزة وصل"، هذا ويستمر المعرض حتي 11 يناير 2022.

ومعرض "همزة وصل"، للفنان حازم طه حسين، هو إمتداد و تواصل لأفكار و إنطباعات الفنان المستمرة عن موضوع جماليات التعبير و التجريد من خلال الحضارة المصرية و ثقافة الفنان البصرية، والتي بدأت بمعارض سابقة مثل "جماليات الصورة الصحفية" 2010 ــ ومعرض "هكذا تكلم الهدهد" 2018.

يضم معرض "همزة وصل"، للفنان حازم طه حسين 17 عمل جديد تجسد تعبير الفنان عن التجريد المعاصر من خلال التعبير عن هويته الفنية و ثقافته البصرية.

وبحسب حسين، فإن أعمال المعرض هي نتاج جائحة كورونا منذ نهايات العام 2019 وحتى اليوم. تلك الجائحة التي أفرزت العديد من القوانين والأعراف ــ التي ألزمتنا جميعا بخلاف المكوث بالمنزل أو الأستوديو وهذا هو الحال عند فنانين عديدين ــ أن ننجز أعمالنا اليومية بشكل مغاير، وأن نجبر عن الابتعاد عن ممارسة الحياة الإجتماعية وأصبحنا جميعا في عزلة، ليس مكانية فقط، بل نفسية وفكرية أيضاً، و التي دفعت بالفنان لإعادة التأمل فيما رسم منذ 1984، وإعادة إكتشاف كتابات ونصوص فلسفية وأدبية و مدارس واتجاهات فنية.

فخرجت أعمال معرض "همزة وصل"، بحرية أكبر، وبفكر أعمق، وتحكم تقني أفضل، والأهم هو خروجها في مجموعتين، العديد منها في أحجام صغيرة نفذت بحبر أو أكريليك علي ورق، وجزء أخر رسم علي قماش.



يشار إلي أن الفنان حازم طه حسين، حصل علي ماجستير فلسفة الفن كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان 1990.

كما نال درجة دكتوراة الفلسفة الألمانية فى مجال الاتصال المرئى والتصميم من جامعة فوبرتال فى موضوع فلسفة الشكل للخط العربى – رؤية تاريخية ورؤية مستقبلية 1997.عضو نقابة الفنانين التشكيليين ونقابة مصممى الفنون التطبيقية، وعضو بأتيلية القاهرة.

أقام الفنان حازم طه حسين العديد من المعارض الفردية من بينها: معرض بقاعة المشربية القاهرة 1987 -معرض بقاعة كريستوف ماريان شتيفتونج - بازل سويسرا 1988 - معرض بقاعة A.C.S زيوريخ سويسرا 1988 - معرض بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك 2004 - معرض "السراب 2 " بقاعة المسار للفن المعاصر بالزمالك نوفمبر 2013 - معرض "حوار النفس" بقاعة المسار للفن المعاصر بالزمالك مارس 2017.



كما شارك الفنان حازم طه حسين في العديد من المعارض الجماعية، كان آخرها المعرض السنوى "رؤي معاصرة" الدورة الرابعة عشر بقاعة المسار بالزمالك والذي أقيم في شهر يونيو 2021.