الجمعة 10 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

شيرين عبدالوهاب تحيى أولى حفلاتها بعد طلاقها فى أبوظبى

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

تستعد النجمة شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل غنائي جماهيري ضخم مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "أم الإمارات" والذي يقام على كورنيش أبوظبي في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقدم شيرين خلال الحفل، عددًا من أشهر أغانيها منها: «كلها غيرانة، وحبه جنة، ولا بتفكر ولا بتحس، ومتحاسبنيش، وكتر خيري، وعلى بالي» وغيرها من الأغنيات.

ويعتبر هذا الحفل الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب، ومواجهة الجمهور بعد أزمة طلاقها من المطرب حسام حبيب، حيث أعلنت شيرين انفصالها عن زوجها خلال الأيام الماضية، وأصدرت بيانا تؤكد فيه ذلك وحسم الجدل المثار حول الأمر.

وجاء في البيان: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب، عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل»، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وأهابت النجمة شيرين عبدالوهاب، جميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب. 

وطرحت شيرين عبدالوهاب، خلال الأيام الماضية، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "كلها غيرانة" في يوم 30 نوفمبر الماضي، وحقق كليب الأغنية على موقع "يوتيوب"، 10 ملايين مشاهدة،  لتتصدر الأغنية المركز الثاني لعمليات البحث على موقع الفيديوهات الشهير.

وتعاونت شيرين في أغنية "كلها غيرانة" مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن محمد أنور، والموزع الموسيقي محمد مجدي.

شيرين عبد الوهاب المطرب حسام حبيب الفنان حسام حبيب ديسمبر الجاري كلها غيرانة

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