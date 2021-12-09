الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مواقع عسكرية في «جيغاركونيك»

قصف مواقع عسكرية
قصف مواقع عسكرية في «جيغاركونيك»

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، الخميس، أن أذربيجان بدأت قصفًا مكثفًا لمواقعها العسكرية في مقاطعة جيغاركونيك الأرمينية.

واتهمت أرمينيا أذربيجان بعد ساعات من تأكيد باكو أن أحد جنودها قتل على الحدود مع أرمينيا فيما وصفته بالاستفزاز.

واتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار على حدودهما في 16 نوفمبر بعد أن حثتهما روسيا على التراجع عن المواجهات في أعقاب وقوع أعنف اشتباك منذ الحرب العام الماضي.

والسبت الماضي، أبرمت أذربيجان وأرمينيا صفقة تبادل شملت إفراج الأولى عن 10 جنود للثانية، مقابل خرائط لحقول ألغام زرعتها يريفان بإقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين البلدين.

حينها أصدرت أجهزة الأمن الأذربيجانية بيانًا جاء فيه بعد محادثات بوساطة روسية "سلمت أذربيجان 10 جنود للجانب الأرميني".

في المقابل، قدمت أرمينيا خرائط لحُقول الألغام التي زرعتها في الأراضي التي استولت عليها أذربيجان العام الماضي في الحرب بمنطقة ناغورني قره باغ.

وزارة الدفاع الأرمينية جيغاركونيك الأرمينية الحدود أذربيجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

مجلس الوزراء يوافق على إصدار عملة فضية تذكارية فئة 5 جنيهات

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

متحورات كورونا.. أطباء يكشفون كيف نواجه «أوميكرون»

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)