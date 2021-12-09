أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مواقع عسكرية في «جيغاركونيك»

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، الخميس، أن أذربيجان بدأت قصفًا مكثفًا لمواقعها العسكرية في مقاطعة جيغاركونيك الأرمينية.

واتهمت أرمينيا أذربيجان بعد ساعات من تأكيد باكو أن أحد جنودها قتل على الحدود مع أرمينيا فيما وصفته بالاستفزاز.

واتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار على حدودهما في 16 نوفمبر بعد أن حثتهما روسيا على التراجع عن المواجهات في أعقاب وقوع أعنف اشتباك منذ الحرب العام الماضي.

والسبت الماضي، أبرمت أذربيجان وأرمينيا صفقة تبادل شملت إفراج الأولى عن 10 جنود للثانية، مقابل خرائط لحقول ألغام زرعتها يريفان بإقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين البلدين.

حينها أصدرت أجهزة الأمن الأذربيجانية بيانًا جاء فيه بعد محادثات بوساطة روسية "سلمت أذربيجان 10 جنود للجانب الأرميني".

في المقابل، قدمت أرمينيا خرائط لحُقول الألغام التي زرعتها في الأراضي التي استولت عليها أذربيجان العام الماضي في الحرب بمنطقة ناغورني قره باغ.