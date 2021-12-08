تذبذب طفيف بسعر الريال السعودى اليوم 8 ديسمبر 2021

شهد الريال السعودي، تذبذبا طفيفا، اليوم الأربعاء ، 8 ديسمبر 2021، في البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري، مع عودة السوق السعودي إلى مكاسبه و افتتاح أول طريق بري بين السعودية وعُمان.



سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-12-2021



وشهد سعر الريال السعودي فى البنك المركزي، اليوم الأربعاء، استقرار حيث سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفقا لما رصده الدستور.



سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى

اما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي فقد سجل 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.18 جنيه للبيع.



سعر الريال فى بنك قناة السويس

وشهد سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس، تغيرا طفيفا فقد سجل نحو 4.14 جنيه للشراء، واستقر 4.20 جنيه للبيع.



استقرار الريال السعودي فى بنك القاهرة

وشهد سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي فى بنك بلوم وسجل 4.17 للشراء، و4.20 للبيع،

سعر الريال فى بنك مصر

وواصل سعر الريال السعودي استقراره فى بنك مصر، حيث سجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في حين سجل الريال السعودي فى بنك البركة نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال فى بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء

وشهد سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،

استقرار سعر الريال السعودي فى بنك HSBC

وواصل سعر الريال السعودي استقراره في بنك HSBC، وسجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع

سعر الريال فى بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وسجل 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.