محافظ أسيوط ووفد الكنيسة الإنجيلية يبحثان تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد كنسي من جنسيات أمريكية وكندية على هامش زيارتهم للمحافظة لتفقد وزيارة بعض محطات مسار رحلة العائلة المقدسة وزيارة بعض الكنائس الإنجيلية بالمحافظة.

حضر الاستقبال اللواء أحمد شوقي منسي مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وصموئيل باقي صدقة عضو المجلس الإنجيلي العام للطائفة الإنجيلية بمصر.

اجتماع محافظ أسيوط

ورحب محافظ أسيوط بالوفد الكنسي الذي يضم ممثلين للكنيسة الإنجيلية بكنائس أمريكا وكندا ومصر معربًا عن سعادته بمقابلتهم خلال زيارتهم للمحافظة والتي تستمر لعدة أيام.

وأوضح محافظ أسيوط إلى قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والتي تتميز بالمحبة والتعاون في كافة المجالات للنهوض ببلدنا الغالي مصر مؤكدًا وقوف الشعب المصرى صفًا واحدًا خلف قائد التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مستعرضًا أبرز الإنجازات التي تمت في عصر الرئيس وبخاصة المشروعات التنموية والقومية التي تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة في كافة القطاعات وبخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي غيرت وجه الريف المصرى ووفرت حياة كريمة لكل المصريين.

اجتماع محافظ أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أن ما يحدث على أرض الواقع في مصر يجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري وهو ما نراه جلياً من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.

كما أعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لتطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة والتي تضم محطتين هما "دير المحرق بالقوصية ودير السيدة العذراء مريم بقرية درنكة" موضحًا أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية وحفاظًا على أرث إنساني ملكيته للإنسانية كما يسهم في الحراك السياحي الثقافي والإقتصادي لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استكمال تنفيذ هذا المشروع والانتهاء منه والنهوض بالنشاط السياحي خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا المشروع الهام.

اجتماع محافظ أسيوط

كما وجه وفد الكنيسة الشكر لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال والترحاب الشديد من أبناء المحافظة والذي وضح جليا خلال زيارتهم لبعض الكنائس بقرية النخيلة بمركز أبوتيج معلنين الصلاة من أجل السلام وأن يحفظ الله مصر وقائدها من كل مكروه وسوء وأن يسود الحب والسلام كافة ربوع البلاد مشيدين بحفاوة الاستقبال من أبناء المحافظة مسلمين وأقباط بقرى ومراكز المحافظة التي تم زيارتها ومشاركتهم الاحتفال المئوي لكنيسة المثال المسيحي.

اجتماع محافظ أسيوط