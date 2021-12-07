الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«عروس المتوسط» تستعد لذروة نوة قاسم بـ إجراءات مشددة

عروس المتوسط
عروس المتوسط

 

تتأهب عروس المتوسط لذروة نوة قاسم التي تضرب معظم أحياء المحافظة، مصحوبة برياح نشطة محملة بالاتربة والغبار، تصل سرعتها إلى ٥٠ - ٧٠ كم / ساعة.

تشتد ذروة نوة قاسم يومي الثلاثاء والاربعاء لتضرب حركة الملاحة البحرية ويصل ارتفاع الامواج إلى ٥أمتار فوق سطح البحر.

واستعدت محافظة الإسكندرية ميدانيا بتوزيع سيارات وعربيات شفط وكسح مياة أمطار متمركزة في معظم الانحاء خاصة البؤر الساخنة تفاديا لغرق تلك المناطق كما حدث في نوة المكنسة السابقة.

وصرح اللواء محمود نافع مدير شركة الصرف الصحي، أنه تم رفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وشدد «نافع» علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

من جانبه، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع حالة التأهب بجميع الجهات بشركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدا أن مستمرين في رفع درجة الاستعدادات والمتابعة اللحظية لتوقعات الأرصاد، بالإضافة إلى إتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

واهابت المحافظة بتوخي الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وإرتفاع الأمواج، تقليل سرعة السيارات، عدم الوقوف تحت اليفط علي الكورنيش، وتجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة. 
 

قاسم الاستعدادات الميدانية الصرف الصحي الإسكندرية اللواء محمد الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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