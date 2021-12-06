الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بمنشأة ناصر

سرقة هاتف
سرقة هاتف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف التواجد الأمنى بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم.. وبحوزتهم  4 هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعائهم تعرفوا على الهواتف واتهامهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مديرية امن القاهرة تشكيل عصابي سرقة الهواتف الخطف منشأة ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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