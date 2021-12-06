اليوم.. ولى العهد السعودى يبدأ جولته الخليجية بزيارة سلطنة عمان

يبدأ اليوم الإثنين، الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جولته الخليجية والتي تشمل كلا من سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر والكويت، وذلك قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

ومن جانبه، قال بيان لديوان البلاط السلطاني العماني: إن ولي العهد السعودي سيستهل جولته الخليجية بزيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث سيتم "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهارًا".

وتابع الديوان العماني: تأتي الزيارة "انطلاقًا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه اللقاء بين السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في شهر يوليو من هذا العام 2021".

ومن جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، أن الزيارة المرتقبة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تأتي تأكيدًا على عُمق العلاقات التاريخية المميزة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتُعدّ تاريخية لأنها ستنقل العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب.

وقال العنزي- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هذه الزيارة ستُحدث نقلة نوعية ومرحلة جديدة مزدهرة ومتقدّمة تنعكس على البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وستعمل على مزيدٍ من التعاون والتكامل والانسجام في المجالات كافة، حيث إن هناك قواسم مشتركة في رؤيتي البلدين: المملكة 2030 وعُمان 2040.

وأوضح السفير أن ما حقّقه وليّ العهد السعودي من إنجازات وما أعلنه من مبادرات ومشروعات يشار لها بالبنان يعود إلى شخصيته القيادية الفذّة وما يملكه من رؤية ثاقبة وجادة أسهمت في الوصول لتلك المنجزات وأصبحت مفخرة للشعب السعودي والعربي والدولي.



