وزير الاتصالات يشهد ختام المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حفل ختام المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات، والتى تنظمها الأكاديمية بمدينة الأقصر ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .

أقيم الحفل بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر، ورئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، والدكتور يسرى الجمل وزير التعليم الأسبق .

وقال الدكتور عمرو طلعت:"دوما أسعد بوحودى مع شباب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، هم شباب واعد خلاق يأخذ بناصية العلم والمعرفة".

وأضاف:"نلتقي اليوم بالاقصر هذه المدينة متفرده بين كل مدن العالم ، بدت الأقصر لامعة قبل أيام قليلة وتجلت عظمة الأقصر ومجدها بافتتاح طريق الكباش هذا الاحتفال الفريدط.

ولفت إلى أن الإنسان فى عصر الثورة الصناعية الرابعة سيتطلب منه تطوير مهاراته وعلمه أكثر من مرة خلال فترة حياته العملية.

وقال:"أتحدث لابنائي المشاركين في المسابقة إن هذا العمل الإيجابي والفكر الابداعى والأداء الجمعى وروح الفريق هذا هو ما تذخر به الأقصر سواء التى شيدها أجدادنا أو الذى نشهده اليوم خلال النهضة المتفردة التى نشهدها اليوم .

و استعرض وزير الاتصالات التغييرات التى يشهدها العالم اليوم في أوج الثورة الصناعية الرابعة مشيراً إلى أن الانفاق علي قطاع الاتصالات فى العالم حاليا بلغ ٤ تريليون دولار و متوقع زيادته ٤,٥ تريليون دولار مشيراً إلي أن موازنة التحول الرقمي في العالم ستصل ٢,٨ تريليون دولار خلال الفترة المقبلة .

وأكد أن سوق العمل مع الثورة الصناعية الرابعة يواجه تغيرًا غير مسبوق فحوالي ٨٥ مليون وظيفة ستختفي حول العالم وستظهر ١٢٥ مليون وظيفة مستقبلا.



