الرئيس الفنلندى يوجه رسالة للدول الغربية: الروس طيبون لكن لاتستفزوهم

دعا الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الدول الغربية لعدم استفزاز روسيا واحترام مصالح الروس القومية، وعدم تجاهلها.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "الشيء الأكثر أهمية هو أنك عند التعامل مع الروس ألا تستفزهم أو تتجاهلهم".

وأضاف: "القيادة السياسية الروسية تتذكر دائما المواقف الطيبة تجاهها".

وتابع: "فنلندا، باعتبارها جارة لروسيا، حريصة على أنشطة موسكو في المجال العسكري.. هناك مثل قديم في فنلندا يقول إن (القوزاقي يأخذ كل ما يقع تحت يديه)"، مضيفا أن "على البلاد أن تكون مستعدة لاتخاذ موقف حازم بشأن بعض القضايا".

وأشار إلى أن "هلسنكي تراقب تعزيز الأسطول الشمالي الروسي.. في روسيا يقولون إنهم يريدون ضمان أمن منطقة مورمانسك، ويعززون دفاعاتهم. ومن الواضح أن طريق القطب الشمالي يحظى بأهمية استراتيجية. ولا شك في أن الروس يفهمون ذلك جيدا".

وفي معرض حديثه عن الوضع السياسي في العالم، شدد الرئيس الفنلندي على أن "التوازن الأمني الدولي في حالة اضطراب الآن.. في السابق كان هناك توازن في الخوف، أما الآن فلم يعد كذلك. فقد عكست اتفاقيات الأسلحة التي أبرمت في السبعينيات الحاجة إلى إيجاد التوازن، والآن لدينا الخوف فقط".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، إصابة الوزير بيكا هافيستو بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه أخضع نفسه للحجر الصحي المنزلي.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن وزير الخارجية بيكا هافيستو تلقى نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا.

وأكد البيان، على أن الوزير لم تبدو عليه أعراض المرض، وأنه سيواصل مهام عمله من المنزل.

وأوضح البيان، أن ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بادرا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.