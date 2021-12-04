السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض أسعار اللحوم البلدية 20 جنيها.. وزيادة في المعروض للحوم السودانية

أسعار اللحوم البلدية
أسعار اللحوم البلدية

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن أسعار اللحوم البلدية تراجعت بفارق 20 جنيها في الكيلو لتصل إلى 130 جنيها للكيلو بدلا من 150 جنيها للكيلو فى الأقاليم والأرياف.

وأوضح في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك زيادة في الكميات اللحوم السودانية الطازجة في المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم زيادة عدد الذبائح التي يتم توزيعها علي  المجمعات بواقع ضخ 500 كيلو جرام بدلا من 50 كيلو جرام لتوزيعها على المواطنين بسعر 95 جنيه للكيلو مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية بطرح اللحوم البلدية بسعر 130 جنيه حاليا .

وأضاف أن أسعار اللحوم في طريقها إلى التراجع خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة المعروض من اللحوم السودانية الطازجة وخاصة بعد التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم السودانية وأرصدة احتياطية تكفي لمدة عامين على الأقل.

وتابع أن زيادة حجم الكميات المطروحة من اللحوم السودانية الطازجة الحمراء أحدثت رواجا في الأسواق المحلية وأعادت الوضع في الأسواق إلى استقراره بنسب محددة، مشيرا إلى أن وزارة التموين تتوسع في زيادة حجم الكميات من اللحوم السودانية الطازجة بجانب طرحه اللحوم الهندية بسعر 56 جنيها للكيلو واللحوم المفروم بسعر 70 جنيها للكيلو مما  يحدث توازن في الأسواق المحلية.

واختتم أن هناك رواجا في اللحوم وزيادة في معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لأن دورها مهم ومحورى فى ضبط الأسعار والأسواق المحلية.

لحوم السودان طرح استقرار أسعار اللحوم 20 جنيه التجارة الداخلية المجمعات الاستهلاكية

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وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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