قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن امتحان العلوم للصف الرابع الابتدائى

كشف مصدر بتوجيه مادة العلوم عن تفاصيل عقد الامتحان المقرر عقده يوم الإثنين المقبل للصف الرابع الابتدائي.

وقال المصدر خلال تصريحاته: "الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية، وموجهي العلوم هم من سيقومون بوضع الامتحان.. الامتحان سيختلف من مدرسة لأخرى (قدر الإمكان) بالإضافة إلى أن الامتحان مكون من 3 أسئلة، باجمالى 10 جزئيات ، يعنى الثلاث أسئلة فيهم 10 نقاط:

السؤال الأول: أكمل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين أو الاختيار من متعدد.

السؤال الثانى: ضع علامة صح أو خطأ أو صل بين العمود ( أ ) و العمود ب).

السؤال الثالث: أجب عما يأتي: (تتضمن الأسئلة ذات الاجابات القصيرة مثل: بم تفسر، علل ، قارن، وضح بمثال، أذكر السبب، وضح رأيك ...... )".



وأضاف المصدر: "درجة الامتحان من 30 درجة.. الامتحان من بنك أسئلة تم إرساله من الوزارة إلى موجهي العلوم وبنك الأسئلة المرسل من الوزارة لتوجيه العلوم غير منشور على الإنترنت، بمعنى كل بنوك الاسئلة الموجودة على الإنترنت وعلى جروبات الفيس بوك والتى يزعم أصحابها أنها بنك أسئلة الامتحان ليس لها أي علاقة ببنك الأسئلة المرسل من الوزارة".

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب رسمي للمديريات التعليمية، قبل إنطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021 _ 2022.



وأشارت إلى أنه نظرًا لكثرة الاستفسارات الواردة بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي طبقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عشرة أسئلة لكل مادة فقط لا غير.



وأوضحت أن الأسئلة ستكون من بنك الأسئلة الوارد للمديربات على أن يتم اختيار الأسئلة بمعرفة الموجه الأول وتكون مختلفة لكل مدرسة.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي بالنظام التعليمي الجديد للعام الدراسي 2021 _ 2022 والذي ينطلق يوم 5 ديسمبر المقبل، ووفقا للجدول كالتالي:



_ يوم 5 ديسمبر 2021 اختبار مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حصة دراسية لكل مادة

_ يوم 6 ديسمبر 2021 مادتي العلوم والمهارات المهنية

_ يوم 7 ديسمبر 2021 مادة دراسات اجتماعية و ICT

_ يوم 8 ديسمبر 2021 مادة اللغة الإنجليزية

_ يوم 9 ديسمبر 2021 مادة الرياضيات