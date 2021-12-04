السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هشام ماجد: دراستى للهندسة «غلطة».. أنا رجل بيتوتى وبشجع الزمالك

هشام ماجد
هشام ماجد

قال الفنان هشام ماجد، إن دراسته للهندسة كانت بمثابة «غلطة»، متابعا: «أنا مكنتش شاطر في الجامعة خالص ولا بحب المذاكرة».

 

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد التخرج من كلية الهندسة والعمل في تخصصه الدراسي كان يشعر بأن ذلك المجال ليس مجاله قائلا : «كنت حاسس أني لازم أكون في حتة تانية».

 

تابع هشام، أنه في النهاية قرر إنهاء العمل في مجال الهندسة واللجوء إلى الفن، موضحا أنه في الفترة التي لا يكون مرتبط بتصوير أعمال سينمائية : اتفرج على أفلام وعلى مباريات كرة وبلعب كرة بروح الجيم بخرج مع أصحابي بلعب مع عيالي»، كاشفا أنه يعشق الجلوس في المنزل «أنا بيتوتي».

 

وذكر أنه يشجع الزمالك بجانب شيكو فيما يشجع أحمد فهمي الأهلي قائلا : فهمي متعصب للأهلي».

 

واستطرد الفنان هشام ماجد أن «الإيفهات» تكون من خلال جلسات بين فريق العمل ويتم تسجيل كل ما يصدر من إيفهات قائلا : «نادرا لما بنتكلم جد في كلامنا».

 

وقال هشام ماجد عن وجود جزء ثالث لمسلسل اللعبة مشيرا إلى أن العديد من المؤشرات كانت تبشر بنجاح المسلسل.

 

وأضاف هشام ماجد خلال، أن النجاح في النهاية بيد الله -سبحانه وتعالي- موضحا أن المسلسل كان يتضمن طوال الوقت منافسة بين شخصين جعلت المشاهد كأنه يرى مباراة كرة قدم: «بنعمل اللي علينا والنجاح بتاع ربنا».

 

وتابع أنه حينما يواجه عملا صعبا يسافر رفقة زملائه إلى مكان هادئ حتى يستطيع إتمام العمل على الوجه اللائق، مشيرا إلى أنه تم تصوير جزء كبير من فيلم «حامل اللقب»: «فيلم اتعمل بمزاج وأخذ وقته وإن شاء الله يطلع بشكل كويس».

 

 

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