محافظ أسوان يوجه بتكثيف التثقيف المجتمعى للتوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، القيادات التنفيذية بمختلف المصالح والمؤسسات الحكومية بتفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأى مواطن بداية من اليوم الأربعاء الأول من ديسمبر 2021 بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد محافظ أسوان أن استمرار تطبيق قرار منع دخول أى موظف إلى مكان عمله إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية ( PCR ) كل 3 أيام على نفقته الخاصة، والذى بدأ تطبيقه فى 15 نوفمبر الماضى ، مع إحتساب فترة عدم تواجد الموظف على رأس العمل غياباً وليس إجازة.

وأشار إلى استمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بجميع مدن وقرى المحافظة من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة بإجمالى 145 موقعا للوصول إلى جميع المستهدفين بالتطعيم، وتوفير الحماية اللازمة لهم من الإصابة بالفيروس في ظل توفير التسهيلات مع القيام بالفحص الطبي أثناء التسجيل للتأكيد على إعطاؤه الجرعة المناسبة.

وناشد محافظ أسوان المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن بسرعة التوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقى اللقاح حرصاً على سلامتهم، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه تكثيف التثقيف المجتمعى للتوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد وارتداء الكمامات لضمان الحفاظ على السلامة والصحة العامة.