الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف التثقيف المجتمعى للتوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

محافظ أسوان برفقة
محافظ أسوان برفقة الفرق الطبية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، القيادات التنفيذية بمختلف المصالح والمؤسسات الحكومية بتفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأى مواطن بداية من اليوم الأربعاء الأول من ديسمبر 2021 بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد محافظ أسوان أن استمرار تطبيق قرار منع دخول أى موظف إلى مكان عمله إلا بعد حصوله على اللقاح أو إجراء المسحة الطبية ( PCR ) كل 3 أيام على نفقته الخاصة، والذى بدأ تطبيقه فى 15 نوفمبر الماضى ، مع إحتساب فترة عدم تواجد الموظف على رأس العمل غياباً وليس إجازة.

وأشار إلى استمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بجميع مدن وقرى المحافظة من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة بإجمالى 145 موقعا للوصول إلى جميع المستهدفين بالتطعيم، وتوفير الحماية اللازمة لهم من الإصابة بالفيروس في ظل توفير التسهيلات مع القيام بالفحص الطبي أثناء التسجيل للتأكيد على إعطاؤه الجرعة المناسبة.

وناشد محافظ أسوان المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن بسرعة التوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقى اللقاح حرصاً على سلامتهم، وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه تكثيف التثقيف المجتمعى للتوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد وارتداء الكمامات لضمان الحفاظ على السلامة والصحة العامة. 

مجلس الوزراء أسوان محافظ أسوان المؤسسات الحكومية ازمة كورونا المؤسسات اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي المتداولة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج