الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مع وفد من ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لبحث سبل تطوير العمل بمشروع مركز التميز العلمي بكلية الزراعة وتقديم الدعم  اللازم  للمساهمة في تحقيق نجاح عمل المركز وإعطاء دفعة للمركز لتطوير قطاع الزراعة في مصر، بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة السابق، والدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح عبدالفتاح عميد كلية الزراعة.

يأتي الاجتماع استجابة لرغبة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في التعاون المشترك مع الخبرات الأكاديمية والبحثية لجامعة القاهرة في المجال الزراعي ووضع أجندة مشتركة للبحوث الزراعية.

وناقش الاجتماع تطوير العمل بمشروع مركز التميز العلمي بكلية الزراعة للمساهمة في دعم وتطوير البحث العلمي في المجال الزراعي بما يواكب الخطة القومية للتنمية المستدامة- رؤية مصر 2030 والذي ينعكس بدوره على الاقتصاد القومي المصري.

وتناول الاجتماع تأكيد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على العمل وفقًا للنظم العامة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية والعمل في هذا الإطار والالتزام به.

وخلال الاجتماع، تم طرح أفكار جديدة لتطوير عمل مركز التميز العلمي بكلية الزراعة، وسد الفجوة بين سوق العمل والأبحاث العلمية، وبناء العلاقات بين مجتمع التعليم والقطاع الخاص وصانعي السياسات، والربط بين البحوث التطبيقية وتبادل الخبرات لتوظيف الإمكانيات في مواجهة التحديات الموجودة في السوق المحلية، وتقديم حلول تطبيقية، وتطوير العملية البحثية والمساهمة في خدمة أغراض التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مركز التميز العلمي بكلية الزراعة، يعمل في المشاريع العملاقة التي وضعتها الدولة، مثل تطوير طرق الزراعة باستخدام الصوب الزراعية، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية وتربية الماشية، وتحسين الإنتاج الداجني، واستصلاح الأراضي بالطرق المتطورة، واستخدام الطرق الحديثة للتسويق الزراعي، وبناء جسور التواصل مع كل العاملين بالقطاع الزراعي لرفع كفاءة هذا القطاع، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة القاهرة وزير الزراعة اقتصاد الحكومة علاقات فى مصر رؤية مصر 2030 القطاع الخاص رئيس جامعة الحكومة المصرية رئيس جامعة القاهرة قطاع الزراعة محمد عثمان الخشت التعاون المشترك البحث العلمي الوكالة الأمريكية للتنمية

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