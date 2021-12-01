لجنة استشارية أمريكية توصى بترخيص عقار للاستخدام الطارئ ضد كورونا

أوصت لجنة استشارية صحية للحكومة الأمريكية، بإصدار ترخيص يسمح بالاستخدام الطارئ لعقار طورته شركة "ميرك" للعلاج من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

ونصحت اللجنة المكونة من خبراء صحيين مستقلين والتي شكلتها الحكومة الأمريكية بمنح عقار "مولنوبيرافير" والمصنوع بشكل أقراص ترخيصا للاستخدام الطارئ في حالات محددة وللمرضى المعرّضين لخطر مرتفع.

وصوت 13 عضوا في اللجنة لصالح منح هذه الأقراص ترخيصا مقابل 10 أصوات ضد ذلك، في انقسام يعكس المخاوف التي ظهرت في الأيام الأخيرة إثر تسجيل تراجع في فعالية هذا الدواء وتزايد القلق إزاء مخاطره المحتملة.

ويعتبر رأي هذه اللجنة استشاريا والقرار النهائي في الترخيص لهذا الدواء من عدمه يعود إلى وكالة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأظهرت اختبارات العقار سابقا أنه يخفض بشكل معتدل احتمال السير الحاد للإصابات التي قد تؤدي إلى نقل المرضى للمستشفيات وكذلك إمكانية وفاة المصابين في التعامل مع السلالات "دلتا" و"مو" و"غاما"، وسط آمال من فعالية مثل هذه الأدوية كذلك لمواجهة متحورة "أوميكرون" الجديدة.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.