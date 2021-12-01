الشيخ يبحث مع وزير الخارجية القطرى تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية

التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الطرفان خلال اللقاء آخر التطورات السياسية، في إطار المشاورات الأخوية والتنسيق الدائم بين فلسطين وقطر.

يجدر الإشارة إلى أن اجتمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون في العاصمة القطرية الدوحة.

وأطلع الرئيس عباس نظيره اللبناني على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

كما بحث الرئيس أبومازن مع الرئيس عون عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام.

ووصل الرئيس عباس أمس الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من أخيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وستبدأ بطولة كأس العرب المقامة حاليا في الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021.