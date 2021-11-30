رفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الأمطار المحتملة في الإسكندرية

أعلن المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار، وفقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة.

وفي بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قال «نافع» إنه تم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة ٧ مساءا، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق، وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.