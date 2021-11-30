الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الأمطار المحتملة في الإسكندرية

مهندس محمود نافع
مهندس محمود نافع

أعلن المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار، وفقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة.

وفي بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قال «نافع» إنه تم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة ٧ مساءا، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق، وتفريغ بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

المهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ استعدادا لهطول الأمطار بيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار علي مناطق متفرقة رفع درجات الاستعداد و انتشار السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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