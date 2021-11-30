منار نديم دياني تمثل البحرين في ملكة جمال الكون 2022

تدخل طالبة تصميم الأزياء، منار نديم دياني، 25 عامًا التاريخ الأسبوع المقبل عندما تصبح أول ملكة جمال من البحرين تمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون 2022، حيث سيتم تتويج الفائزة يوم 12 ديسمبر.

ونشرت دياني التي يبلغ طولها 155 سم على إنستجرام معلنة مشاركتها قائلة: “قد أكون أقصر مرشح في تاريخ ملكة جمال الكون، لكنني أقف شامخًا ممثلاً لبلد الحب والسلام واللطف، أول ملكة جمال البحرين على الإطلاق”.

بينما قال متحدث باسم ملكة جمال البحرين: "يشرفنا تعيين امرأة قوية مثل منار جيس دياني تجسد نعمة وشغف وإلهام ملكة عصرية ومحترمة".

تريد منار المعروفة أيضًا باسم جيس، رفع مستوى الوعي حول قضايا مثل الصحة العقلية والمساواة والشمول من خلال استخدام منصتها لإلهام العديد من الأشخاص ليكونوا أكثر راحة على بشرتهم وإظهار أن معايير الجمال هنا لتغييرها، وفي الوقت الحاضر لدى الناس مفهوم عن ماهية ملكة الجمال لكنها هنا على المسرح الدولي كأول ممثلة بحرينية تظهر أننا جيل يكسر الصورة النمطية.

وتقول: “لا أطيق الانتظار لتمثيل المرأة البحرينية في منصة تمكن المرأة وتعزز التفاهم العالمي، كما وضحت أنها تعاني من اضطراب يسبب القلق والاكتئاب، إنها ستستخدم لقبها والمنصة العالمية لرفع مستوى الوعي حول الوصمات السلبية المرتبطة بالصحة العقلية”.

يعاني الكثير من الناس من ذلك في حياتهم اليومية، لكنهم يخجلون من طلب المساعدة لمجرد أنهم لا يريدون أن يتم تصنيفهم على أنهم مجانين يجب أن يتغير هذا، فنحن بحاجة إلى تطبيع النقاش حول الصحة العقلية.. تقول: "إنه مرض لا تظهر عليه أية أعراض"، وحاليًا أستخدم منصتي للتواصل الاجتماعي مع الأشخاص الذين يعانون من نفس التحديات وآمل أن أتمكن من توسيع مدى وصولي وتأثيرها لخلق عالم يفهم حقًا المشاكل الصحية العقلية.

وكشف المنظمون يوم الاثنين عن إصابة أحد المتسابقين بالفيروس عند وصوله وتم نقله إلى فندق منعزل تديره الحكومة، ولم تحدد منظمة ملكة جمال الكون المتسابقة التي جاءت نتيجة اختبارها إيجابية أو جنسيتها