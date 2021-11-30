وزير الإنتاج الحربي يدعو الشباب لزيارة معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية

لبى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، دعوة أحد طلاب جامعة الإعلام بكلية الأزهر لإجراء حوار صحفي معه بمناسبة إقامة معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، والذي يقام حتى الثاني من ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية.

وخلال حوار الوزير مع الطالب محمد باهي الفقي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة الأزهر قسم العلاقات العامة والإعلان أكد "مرسي" حرص "الإنتاج الحربي" على نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية بمختلف القطاعات الصناعية وخاصة الصناعات العسكرية بمصانع الإنتاج الحربي، موضحًا أبرز المنتجات التي تشارك بها الوزارة في معرض "EDEX 2021" مثل المدرعة سينا 200، والمدرعة ST-500 وأنواع جديدة من الذخائر تُعرض لأول مرة.

ومن خلال هذا الحوار قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بدعوة الشباب لزيارة المعرض والتعرف على إمكانيات مصر العسكرية، مؤكدًا أن المنتجات المعروضة بالجناح المصري يفخر بها كل مصري.



وفي نهاية حديثه أعرب "مرسي" عن تمنياته للطالب "الفقي" بالتوفيق، وأن يراه في النسخة القادمة من المعرض "EDEX 2023"، وهو خريج يعمل كممثل لإحدى الجهات الإعلامية.

من جانبه أعرب الطالب محمد باهي الفقي عن سعادته بمنحه هذه الفرصة لإجراء حوار مع وزير الدولة للإنتاج الحربي، معربًا عن فخره بما شاهده من معروضات الإنتاج الحربي بالجناح المصري.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تشجيع الشباب، وإيمانه الكامل بأهمية دور الإعلام كونه شريكا استراتيجيا لمختلف الجهات بالدولة.