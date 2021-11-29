الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي اختارت الحرب على الوطن

الرئيس اليمني
الرئيس اليمني

طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من اليمنيين في خطابه بمناسبة العيد الـ 54 ليوم الاستقلال الوطني الوقوف ضد كل من يحاول تغذية الاختلاف وتحويله إلى خلاف باسم الحزبية أو المناطقية أو كل الولاءات الضيقة، مشيراً إلى أن أبناء الوطن الأبطال هم كل من يتصدى للحوثية في الساحل الغربي وتعز والضالع حتى شبوة ومأرب والجوف والبيضاء. 

وأوضح الرئيس اليمني أن ميليشيا الحوثي الانقلابية اختارت الحرب الكاملة على الوطن، ورفضت بصلف وتعنت كل مبادرات السلام، واختارت طريق العمالة والارتهان لدولة مارقة تعتقد أن الحرب والتخريب والعنف طريقها نحو النفوذ والهيمنة، وجعلت من نفسها ادوات لتعبث في البلاد وتهاجم جيراننا وتقوض مؤسساتنا وتنهك اقتصادنا وتنتهك حقوق مواطنينا.

وتابع أن الحكومة تواجه انهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل يومي ومثمن موقف السعودية الداعم في المعركة ضد الميليشيات وكان لهم السبق في دعم الشعب اليمني في كافة المجالات السياسية والعسكرية والإنسانية والاقتصادية.

وأشار الرئيس اليمني في خطابه: «استجبنا لكل مبادرات السلام وتفاعلنا بكل صدق مع كل جهود للسلام إلا أننا نجد أنفسنا أمام عدو لم يعد يرى في السلام إلا وسيلته للحرب ولفرض الأمر الواقع.. وللأسف الشديد وجدنا المجتمع الدولي يقف بلا حيلة أمام هذا الصلف".. 

وقال الرئيس اليمني: «الطريق واضح وكامل الوضوح، وسنواصل نضالنا حتى نستعيد الدولة وينتهي الانقلاب وتخضع هذه الميليشيات للسلام والاجماع الوطني وتتوقف عن صلفها السياسي وتستفيق من أوهام الهيمنة السياسية والتفوق العرقي والسلالي وتغادر مربع العمالة». 

الرئيس اليمني اليمن اليمنيين مارب شبوة البيضاء ميليشيا الحوثي عبدربه منصور هادي

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وائل لطفي

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