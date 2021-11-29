«مناهضة العنف ضد المرأة» ندوة بألسن عين شمس.. غدا

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة، ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"، تحت رعاية الدكتور.محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في تمام العاشرة من صباح غد الثلاثاء الموافق ٣٠ من نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، صرحت بذلك الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية.

وأوضحت أن الندوة يحاضر فيها الدكتور هند الهلالي، مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة، وعدد من الاستشاريين الوحدة الدكتور .عبدالوهاب جودة، استاذ علم الاجتماع الدكتور فيروز محمود رئيس قسم الجغرافيا، الدكتور.يسرا شعبان، مدرس القانون المدني، ويليها ورشة العمل ويندوز تقدمها د.أماني عبدالعال، استشاري تدريب الويندوز والاخصائي النفسي الاكلينيكي بالوحدة لعدد من طالبات الكلية. و

وفي سياق آخر أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عن انعقاد مؤتمرها الدولى العاشر للحوسبة الذكية ونظم المعلومات يومى 5-6 ديسمبر 2021 بفندق تريومف التجمع الخامس، صرحت بذلك الدكتور نجوى بدر عميدة الكلية.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور رشا إسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، وسوف يتم نشر الأبحاث المقبولة والمقدمة في المؤتمر في قاعدة البيانات الدولية Scopus.ب