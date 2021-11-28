«يوميات القاهرة السينمائي».. إقبال جماهيرى كبير على المهرجان.. ومنافسة قوية بين الأفلام

توافد جمهور كبير على دار الأوبرا المصرية؛ لحضور أفلام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته الـ٤٣، ولفتت مجموعة من الأفلام انتباه الجمهور، على رأسها الفيلم الأردنى «بنات عبدالرحمن» للفنانة صبا مبارك، الذى نفدت تذاكره قبل العرض، وفيلم «بلوغ» السعودى، وفيلم «الحفرة» المصرى.

«الدستور» حاورت صناع الأفلام الثلاثة، وعرفت تفاصيل الأعمال ورأى نجومها فى المهرجان والإقبال الجماهيرى.

صنّاع «الحفرة»: العمل يناقش أزمات النفس البشرية وصراعاتها الداخلية.. ونسعى لحصد جائزة

فيلم «الحفرة» هو أول تجربة إخراجية للفنان عمرو عابد، من بطولة صدقى صخر وأحمد البنهاوى، ومن إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداثه فى منطقة نائية على أطراف القاهرة، وتتضمن حدوث مواجهة بين رجلين تكشف عن الجانب المظلم فى كل منهما.

قال الفنان الشاب كريم قاسم، منتج الفيلم، إن صديقه عمرو عابد عرض عليه فكرة الفيلم، وأعجبته جدًا، وقرر إنتاجها، على أن يتولى «عابد» مهمة الإخراج، موضحًا: «عقدت جلسات عمل فورًا، وأصبحنا نتعاون كأننا فى خلية نحل».

وكشف عن أنه بعد تجربة الإنتاج أشفق على المنتجين، موضحًا: «الإنتاج عملية صعبة جدًا، والسبب الرئيسى فى النجاح هو أننا جميعًا أصدقاء وكنا نحلم باكتمال العمل».

وأشار إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا تسببت فى تعطيل التصوير فترة طويلة، لافتًا إلى أنه استعان بخبرات كثيرة ليخرج الفيلم بهذا الشكل المميز، وقال «تعلمت الكثير، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور».

وأوضح «قاسم» أنه فخور بالتعاون مع الفنانين الشابين صدقى صخر وأحمد البنهاوى، متمنيًا أن يصبح كل منهما نجمًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «البنهاوى يحلم بأن يعرفه الجمهور، وهو ممثل موهوب جدًا وأتمنى له التوفيق».

ولفت إلى أنه سعيد بأن فيلمه ينافس ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ٤٣، وهى المرة الأولى التى يشارك فيها كمنتج.

من جهته، قال صدقى صخر، بطل العمل، إنه يجسد شخصية أخ، موضحًا: «أحد الأخين يجسد شخصية ممثل، وشخصيتى مليئة بالتفاصيل الصعبة، واحتاجت إلى صناعة كادرات معينة لتظهر بجميع تفاصيلها».

وأضاف «صخر»: «الفيلم يناقش أزمات النفس البشرية وصراعاتها الداخلية، وأعتقد أنه يقدم حالة خاصة ومختلفة»، متمنيًا نجاح الفيلم.

ولفت إلى أن التحضير للشخصية استغرق شهرين من العمل، درس خلالها جميع التفاصيل مع المخرج، منوهًا بأن ظروف انتشار فيروس كورونا أثرت على العمل، وأن اسم الفيلم يعبر عن قصته.

وأوضح «صخر» أنه كان حريصًا على تقديم هذا العمل لأنه يعشق الأفلام القصيرة، مضيفًا: «كنا نعمل ليل نهار للانتهاء منه».

وقال الفنان عمرو عابد، إن فيلم «الحفرة» عمل مختلف ومتميز، واستغرقت كتابته فقط ٤ أشهر، والتنفيذ استغرق نحو عامين من العمل، موضحًا: «صناعة أى فيلم ليست بالسهولة التى يتخيلها البعض، فقد بذلنا مجهودًا كبيرًا لتخرج هذه التجربة على أكمل وجه».

وأضاف «عابد»: «الممثل يكون مسئولًا عن دوره فقط، أما المخرج فيحتاج إلى بذل مجهود أكبر»، مؤكدًا: «حرصت على أن تضيف كل الجمل الحوارية للقصة نفسها».

واستطرد: «أتمنى أن يحصل الفيلم على جائزة بمهرجان القاهرة، وسعيد جدًا بمشاركة الفيلم فى مهرجان القاهرة كأول مهرجان يشارك فيه العمل، إذ إن مشاركة الفيلم فى مهرجان بلدى فخر وشرف».

وبشأن تعاونه مع كريم قاسم كمنتج للمرة الأولى، قال: «أنا وكريم صديقان على المستويين الشخصى والفنى، والتعاون معه كمنتج تجربة ممتعة»، لافتًا إلى أنه منذ دخولهما المجال الفنى، وهما يحلمان بصناعة فيلم معًا.

وأكد أن شخصية الأخ التى يلعبها الفنان أحمد البنهاوى مناسبة له تمامًا، وأضاف: «بمجرد الانتهاء من الكتابة لم أر أمامى سوى البنهاوى»، وقال إنه لم يحتج إلى الاستعانة بعنصر نسائى فى الفيلم،

بدوره، قال أحمد البنهاوى، البطل الثانى للعمل، إنه فوجئ بترشيح عمرو عابد له للقيام ببطولة الفيلم أمام صدقى صخر، مشيرًا إلى أنه فى البداية لم يكن يتوقع أن يؤدى الشخصية بهذه التلقائية والعفوية.

وأضاف «البنهاوى» أنه لم يكن يتوقع- أيضًا- أن ينتقل إلى مرحلة أخرى فى عالم الفن بتجسيده هذه الشخصية، لافتًا إلى أن عمرو عابد كان زميل دراسة.

وأشار إلى أن التحضير للشخصية لم يستغرق وقتًا طويلًا «لعبت الشخصية بصدق، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، وأن يشارك فى أكثر من مهرجان».

«بنات عبدالرحمن»: كسر التابوهات وتغيير نظرة المجتمع للمرأة

كما شهد المهرجان عرض فيلم «بنات عبدالرحمن» الذى يمثل الأردن فى الدورة الـ٤٣ للحدث، بحضور أبطاله، على رأسهم الفنانة صبا مبارك.

وحرص عدد من الفنانين والمنتجين على مشاهدة الفيلم الجديد، منهم السيناريست تامر حبيب والفنان أمير المصرى ومحمد حفظى، رئيس المهرجان، والفنانات أسماء جلال وهبة السيسى ومريم الخشت.

وعلى هامش العرض الخاص للفيلم، عبرت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها بحضور فعاليات الدورة الـ ٤٣، منوهة بأنها اعتادت حضور المهرجان الدولى سنويًا.

وقالت «صبا» إنها على المستوى الشخصى تحب مشاهدة جميع الأفلام المعروضة فى المهرجان، وليس العمل الذى تشارك فيه فقط، مضيفة: «فخورة بعرض فيلمى فى الحدث الذى يعد واحدًا من أعرق مهرجانات السينما»، مردفة: «أنا بتكلم عنى وعن الغائبات من بطلات الفيلم».

وعقب عرض الفيلم وحصوله على تصفيق حار وطويل من الجمهور، قال مخرجه زيد أبوحمدان إن العمل على «بنات عبدالرحمن» استغرق فترة طويلة وصلت إلى نحو ٧ سنوات، مرجعًا طول فترة التحضير للرغبة فى كتابة سيناريو جاد وطويل والتطوير المستمر فيه، حيث كان يريد من خلاله أن يغير وجهة نظر الناس حول مسألة الأعراف والتابوهات التقليدية تجاه صورة المرأة.

وتمنى نجاح الفيلم بشكل تجارى فى القاعات ودور العرض، واصفًا العمل بأنه «خرج من قلبه»، حيث استوحاه من أمه وخالاته، كما كان دقيقًا وحريصًا للغاية فى فترة جلسات «الكاستينج» واختيار الأبطال، ومنذ اليوم الأول رسم شخصية صبا مبارك فى دور المنتقبة، وهى شخصية محورية فى الأحداث ولها فاعلية كبيرة للغاية.

«بلوغ»: استكشاف العمق الإنسانى

افتتح الفيلم الروائى السعودى «بلوغ» مسابقة آفاق السينما العربية، التى تقام ضمن فعاليات المهرجان، وتناول العمل ٥ قصص تستكشف العمق الإنسانى تحت وطأة المعاناة والقلق والخوف الذى يتعرض له أبطاله.

وعلى هامش عرض الفيلم، قالت مخرجة العمل السعودية فاطمة البنوى، إن اختيار اسم «بلوغ» له رمزية حول فكرة الوصول إلى الغايات، حيث يقدم العمل محاكاة ساخرة لكيفية وضع أنفسنا داخل مواقف حياتية بإرادتنا أو رغمًا عنا.

وعن تركيز الفيلم على قضايا تهم المجتمع السعودى خاصة والعربى عامة، قالت: «ليس من السهل أن نركز على طرح المحظورات، ومن الجيد أن نقدمها بشكل مميز، وعندما رأينا الفيلم على مدار ٧٠ دقيقة لمسنا كيف نعرف ونكتشف أنفسنا من داخلنا».