تفاصيل إصدارات دار الكتب والوثائق في معرض الكتاب بمدينتي

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض مدينتى الأول للكتاب، و المقرر إقامته بالحديقة المركزية "سنترال بارك" في الفترة من 30 نوفمبر الجاري، حتى 10 ديسمبر المقبل.

وتتيح الهيئة من خلال المعرض إصداراتها المتميزة بنسبة خصم 25%، ومن أحدث الإصدارات التي تطرحها دار الكتب والوثائق في المعرض محمود سامي البارودي، وأصول الاقتصاد السياسي.

كما يضم جناح دار الكتب والوثائق في المعرض عددا من الإصدارات المتميزة من بينها الطبعة الأصلية لألف ليلة وليلة، إنباه الرواة على أنباء النحاة، الشاهانامة، جواهر القرآن، وثائق الديوان العالي، الإفتاء المصري، و عيون التواريخ.

وتفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، معرض مدينتي الأول للكتاب، بعد غد الثلاثاء، بمشاركة ما يقرب من 42 دار نشر مصرية، إلى جانب هيئة الكتاب، وقصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، و مؤسسة الأهرام، ودار المعارف.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب لـ"الدستور"، إن معرض مدينتي الأول للكتاب، يقام بالتعاون مع جهاز مدينتي، وتشهد أيامه فعاليات ثقافية، وفنية، وفعاليات للأطفال، وذلك بشكل يومي، لنشر المعرفة ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية.

المعرض يأتي ضمن خطة الهيئة لإقامة معارض كتب في كافة المدن والمحافظات

وأضاف رئيس هيئة الكتاب، أن المعرض جاء ضمن خطة الهيئة لإقامة معارض كتب في كافة المدن والمحافظات المختلفة، لتوفير الكتاب للمواطن أيا كان موقعه ومكانه لتشجيع المواطنين بشكل عام، والشباب بشكل خاص على القراءة، إلى جانب دعم دور النشر في الأزمات المالية التي يمروا بها بسبب فيروس كورونا، وتوقف معارض الكتب الدولية في إحدى الفترات.

وأشار رئيس هيئة الكتاب، إلى أن الفعاليات ستشهد ندوات مناقشات لبعض الكتب، وحفلات توقيع، وورش للأطفال، وحفلات فنية، ولقاءات فكرية، وغيرها من الفعاليات المختلفة التي تقيمها هيئة الكتاب، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، موضحًا أن أسعار إصدارات الهيئة تأتي في متناول أيدي الجميع، مؤكدًا على أن الفعاليات تأتي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.