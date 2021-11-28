وحدات تعليم الكبار بجامعة سوهاج تستعرض الإنجازات وخطط العمل المستقبلية

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مع مسئولي وحدات تعليم الكبار بالكليات للوقوف على تم تنفيذه من خطط وأنشطة مركز تعليم الكبار بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، محمد الدالي مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، الدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير المركز، ومديري وحدات تعليم الكبار بكليات الجامعة المختلفة.

وقال رئيس الجامعة، إن الاجتماع جاء لمتابعة إنجازات وحدات تعليم الكبار بالكليات خلال دورة أكتوبر الامتحانية، من حيث عدد الفصول والدارسين والمسجلين في دورة يناير، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لرفع مستوى الأداء بالوحدات.

وأكد "عبد الخالق" خلال الاجتماع، أن المشاركة في محو أمية الكبار يأتي في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، مشيراً إلى ضرورة تعاون الجامعات مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمحو أمية المواطنين في قرى المحافظة.

وأشاد محمد الدالي، بالإنجازات الفعلية التي حققها الطلاب على أرض الواقع ومساهمتهم فى محو أمية عدد كبير من المواطنين بالمحافظة، مشجعاََ إياهم من خلال حزمة من الامتيازات والحوافز التي سيحصل عليها الطلاب من خلال المشاركة.

وأضافت الدكتورة خديجة عبد العزيز، أنه سيتم إنشاء مقرات للوحدات بجميع كليات الجامعة لتسهيل مهمتهم، إلى جانب تعريفهم بالأهداف المطلوب منهم تحقيقها، مؤكدة بأن العاملين بالمركز لا يألوا جهدا في إرشاد الطلاب في هذا المجال، وذلك من خلال عقد لقاءات مستمرة بالطلاب ومديري الوحدات على مستوى كليات الجامعة..

فيما نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع سفارة المعرفة بالجامعة، دورة تدريبية بعنوان "تنمية المهارات الحياتية للفتاة الجامعية" تحت شعار (قوتك في ثقافتك)، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن الدورة إستهدفت عضوات هيئة التدريس والجهاز الإداري والطالبات بجميع الكليات، وأقيمت بمقر سفارة المعرفة بالحرم الجامعى القديم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تنظيم الدورة يأتى تزامناً مع فعاليات حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وأيضاً تنفيذاً لإستراتيجية النهوض بالفتاة الجامعية، لتمكينها ثقافياً وسياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وجعلها أكثر فاعلية داخل المجتمع، مشيراً إلى أن التدريب يهتم بتأهيل الفتاة الجامعية وإنطلاقها إلى سوق العمل سواء أثناء فترة الدراسة أو التخرج، حيث تساهم فى توسيع مداركهم وتنمية المهارات التي يحتاجونها في حياتهم العملية.

وأوضحت الدكتورة رهام فاروق مدير الوحدة، أنه شارك بالتدريب ١٥ فتاة من عضوات هيئة التدريس والجهاز الإداري والطالبات، مضيفة أن تلك الدورة ضمن سلسلة من الدورات الخاصة لتنمية ثقافة ومهارات الفتاة الجامعية وجعلها أكثر إيجابية داخل الجامعة والمجتمع، لافتة إلى أن التدريب تضمن محاور عدة منها، طرق ومهارات التواصل، القدرة على إتخاذ القرار، وتزويد المشاركات بالمعلومات والمهارات والتوجهات الأساسية لتأهليهم للتعامل مع الظروف الحياتية بفاعلية.

وأشارت سلمي كبرو مسئول السفارة، إلي أن الدورة هدفت إلى تعريف الطالبات بعدد من المهارات الإتصالية والمجتمعية من خلال عمل ورشة تدريبية عن كيفية إدارة الوقت، والتعامل مع ضغوط الحياة، وكذلك مهارة التفكير الإيجابي والتخطيط لكل مرحلة يمكن أن تمر بها الفتاة، موضحة أنه قام بالتدريب مينا مكرم مدرب تنمية المهارات بوزارة الشباب والرياضة واليونسيف.