هل يعيد «عُمر إليزابيث» هارى وميجان للمملكة المتحدة؟

قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل قد تلقيا دعمًا لـ"المصالحة" مع العائلة المالكة البريطانية في المستقبل.

وتراجع دوق ودوقة ساسكس عن مهامهما الملكية في عام 2020، في خطوة أطلق عليها اسم "ميجسيت"، إذ انتقلت ميجان والأمير هاري إلى كاليفورنيا لمتابعة حياة "مستقلة ماليًا" بعيدًا عن العائلة المالكة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد انتقالهما إلى الولايات المتحدة مع طفلهما الأول أرشي، الذي يبلغ من العمر الآن عامين، استقبل الزوجان ابنتهما الجديدة ليليبت.

وأوضحت أنه منذ انتقال عائلة ساسكس إلى الولايات المتحدة، لم يعودوا إلى المملكة المتحدة كعائلة مكونة من أربعة أفراد، فلم تزر ليليبت المملكة أو يراها أحد من العائلة المالكة، بينما عاد هاري مرتين منذ أن تخلى عن واجباته الملكية، ولكن لم يكن مع زوجته أو أطفاله.

وعاد في شهر أبريل الماضي في زيارة قصيرة لحضور جنازة جده الأمير فيليب الذي رحل عن عمر 99 عامًا، وعاد مرة أخرى في شهر يوليو ليكشف النقاب عن تمثال لأمه الراحلة الأميرة ديانا مع شقيقه الأمير ويليام.

وأوضحت الصحيفة أن كلا الظهورين جاء بشكل ملحوظ بعد المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها هو وميجان مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري في شهر مارس الماضي.

وأكد المؤرخ الملكي الدكتور إد أوينز أن ما واجهته الملكة إليزابيث الثانية من أزمات صحية متلاحقة، وقرب انتهاء عهدها، يمكن أن يتصالح آل ساسكس مع أفراد العائلة المالكة.

وتابع: "سيكون هاري بالتأكيد في جنازة جدته عندما تموت، وإذا كانت العلاقة بين ميجان والعائلة المالكة البريطانية قد تحسنت بحلول ذلك الوقت، فأنا لا أرى أي سبب لعدم حضورها أيضًا، ومع ذلك سيخبرنا الوقت".

وأكدت الصحيفة أن تصالح هاري وميجان مع العائلة قد يكون أصعب حاليًا، بعد الفيلم الوثائقي الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعنوان "الأمراء والصحافة" قد يزيد الأمر سوءًا خصوصًا أن محامية ميجان ظهرت في الفيلم ودافعت عنها، بينما رفضت الإذاعة البريطانية ظهور أي عضو في العائلة المالكة.

بينما قال الدكتور أوينز، الباحث الفخري المشارك في مركز دراسة الملكية الحديثة بجامعة رويال هولواي: "أتصور أنه سيكون هناك نوع من المصالحة في المستقبل، لذلك يعتمد الأمر فقط على المدة التي سيستغرقها حكم الملكة".

وأكدت الصحيفة أن التصالح قد يحدث قبل احتفال اليوبيل البلاتيني، بمناسبة مرور 70 عامًا على توليها العرش، حيث تصبح الملكة أول حاكم بريطاني يستمر في الحكم هذه الفترة.

وستستمر الاحتفالات بعهدها التاريخي على مدار العام، وتشمل أيضًا عطلة ممتدة للبنوك تمتد من الخميس 2 إلى الأحد 5 يونيو، وتم التخطيط لعدد من "الأحداث والأنشطة المجتمعية" خلال هذه الأيام كاحتفالات للجمهور البريطاني.

وستلعب دوقة كورنوال دورًا رائدًا في الاحتفال بإنجاز الملكة العام المقبل، حيث ستترأس "الغداء الكبير"، حفل شارع اليوبيل البريطاني، كما ستمنح الملكة ميداليات اليوبيل البلاتيني لبعض أفراد العائلة المالكة.

وقالت متحدثة باسم قصر باكنجهام: "عدد كبير من أفراد العائلة المالكة سيحصلون على ميدالية اليوبيل البلاتيني تماشيًا مع اليوبيلين السابقين".

ووفقًا لمصدر مطلع، يبدو أن ميجان وهاري أيضًا على القائمة لتلقي الميدالية "التذكارية".