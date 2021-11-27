التفاصيل الكاملة حول مصرع عروسين «ليلة الدخلة» بالقليوبية

شهدت قرية أبو المعاطي، التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، واقعة مأساوية بعد أن لقى عروسين مصرعهما ليلة زفافهما، لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما، وجرى نقلهما لمستشفى الشاملة، إلا أنه تبين وفاتهما في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة ليلاً، حينما بدأت والدة العروس في الاتصال بابنتها للاطمئنان عليها، لكنها لم ترد عليها فدخل الشك إلى قلب الأم، حيث هرولت الأم إلى منزل الأسرة وأخبرت والد العريس بأن ابنتها لا ترد على الهاتف رغم اتصالها بها لأكثر من مرة، فصعدا إلى شقة العروسين وطرقا الباب ولكن دون رد فقررا كسر باب الشقة ليكتشفوا أن العروسين ملقيان على الأرض، وأسرعوا بهم إلى المستشفى ولكن لم يسعفهم القدر من إسعافهم.

وتلقى اللواء محمد عنانى، مدير مباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتي عروسين لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

انتقلت قوة من المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص "إبراهيم.س.ع"، 22 عامًا، عامل، وزوجته "رقية.ع.م"، 19 عامًا، ربة منزل، مقيمان قرية أبو المعاطي دائرة المركز، متوفيان على إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه، أثناء استحمامهما بحمام الشقة فى يوم الصباحية لليلة الزفاف.

بسؤال أسرة المتوفين والد المتوفى، ووالدة المتوفية، مقيمان بذات الناحية، اقروا أنه أثناء قيام الأسرة بالاطمئنان على المتوفيين فى «يوم الصباحية»، وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها، واكتشافهم وفاة المجنى عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلى أنه تم التأكد من وفاتهما على الفور، وتحرر المحضر رقم 10407 لسنة 2021 إدراى مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة العامة التحقيق.