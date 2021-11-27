السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية.. 29 إصابة جديدة بكورونا ووفاة شخصين

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

سجلت السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية 29 إصابة جديدة بكورونا ووفاة شخصين و40 حالة تعافٍ بعد إعطاء أكثر من 247 مليون جرعة لقاح.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم السبت، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في المملكة إلى 549671 حالة مؤكدة، بزيادة 29 إصابة عن المسجلة أمس.
وتم تسجيل 40 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 538824 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8832 حالة وفاة.
وفي سياق متصل، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعليق الرحلات مع جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وإيسواتيني بسبب المتحور الجديد لكورونا.

الرياض السعودية كورونا

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