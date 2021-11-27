محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى "نيدة، وآبار الوقف، وآبار الملك، والكولة " بنطاق مركز أخميم، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، بجميع قرى المحافظة، وخاصة القرى الغير مدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأوضح المهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن التكلفة الإجمالية لمشروع صرف صحي "نيدة، وآبار الوقف، وأوبار الملك" تبلغ 160 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروع صرف صحي نيدة يتكون من محطة الرفع الرئيسية بنسبة تنفيذ 70%، والمحطة الفرعية بنسبة تنفيذ 80%، وبلغت نسبة التنفيذ لشبكات الانحدار 75%، و85% نسبة تنفيذ خطوط الطرد.

وأضاف رئيس فرع الهيئة أن مشروع صرف "ابار الوقف " يتكون من محطة الرفع الرئيسية، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها 75%، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 75%، بينما يتكون مشروع صرف صحي " آبار الملك" من محطة رفع رئيسية بنسبة تنفيذ 95%، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 98%، ووصلت نسبة تنفيذ خطوط الطرد أيضا إلى 98%.

وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية " الكولة "، جاري استكمال الخط الرئيسي لشبكة الانحدار بقطر 600مم، وصب الخرسانة لجميع المطابق الملحقة عليها، وجاري ايضا اعتماد القطعة الميكانيكية اللازمة للتركيب بالغرف على خط الطرد، والقطع الميكانيكية اللازمة للتركيب بمحطة الرفع، كما يتم حاليا العمل بالمنشآت المدنية بمحطة الرفع للمشروع، وذلك عقب الانتهاء من تغويط بيارة الرفع، والاستعداد لصب الخرسانة المسلحة لقاع البيارة.

ووجه محافظ سوهاج بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين بمواقع العمل وتلبية احتياجات العاملين.