برلماني يثمن الاستثمار المشترك لصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص في التعليم

وصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قيام صندوق مصر السيادى بتوقيع اتفاقية فى مجال الاستثمار فى التعليم لتقديم أفضل الخدمات التعليم التعليمية بجودة تراعى المعايير العالمية، بأنه ضربة البداية الحقيقية لإصلاح منظومة التعليم فى مصر، مؤكداً أهمية الاتجاه من الصندوق للدخول فى مشروعات اعادة بناء الانسان المصرى وفى مقدمتها المشروعات التعليمية.

ووجه عبدالحميد، في بيان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء هذا الصندوق السيادي الذي سيكون له دوره الكبير فى دعم الاقتصاد المصرى والخدمات التى تقدم للمواطنين وفى مقدمتها التعليم والرعاية الصحية وغيرها، مشيداً توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة "سيرا" وشركة القاهرة مصر التعليمية، بشأن تقديم أفضل الخدمات التعليمية بجودة تراعي المعايير العالمية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر والتى وقعها الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ومحمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة "سيرا" وهيثم صبري المدير التنفيذي لشركة السويدي كابيتال، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة سيرا وأحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدى كابيتال، لتبدأ الشراكة بإطلاق مدرستين جديدتين في القرية الكونية بإجمالي استثمارات تبلغ 350 مليون جنيه، لتصبح المدرستان بمثابة وضع حجر الأساس لشراكة مستمرة بين جميع الأطراف في إطار التوافق الاستراتيجي لجلب تعليم عالي الجودة إلى مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والتى أكدت فيها أن رأس المال البشري في مصر هو ثروتها الحقيقية، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة الشاملة إلا من خلال الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة وتأكيدها أن تلك الشراكة وهي الرابعة لصندوق مصر السيادي في قطاع التعليم هذا العام وأنها تعكس أولويات الصندوق الاستثمارية واهتمامه بالاستثمار في هذا القطاع اتساقًا مع أولويات الدولة وأهداف رؤية مصر 2030، والتي تؤكد على الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر أساسي في عملية التنمية الشاملة، كما أنها تحقق أربعة على الأقل من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأشاد النائب بتأكيد الدكتورة هالة السعيد بأن صندوق مصر السيادي بعد نموذجًا فريدًا من نوعه ويحقق اثنين من أهدافه الرئيسية، وهي تعظيم قيمة الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص عن طريق الشراكة مع كبار الخبراء والمستثمرين في هذا المجال وأنه يعمل من خلال تلك المشروعات على خلق ثروات للأجيال القادمة مع تحقيق عوائد مستدامة على الاستثمار، مؤكداً أن التعاون بين صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص هو دليل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء الفرص الكاملة أمام القطاع الخاص المصرى والوطنى للمشاركة فى مختلف المشروعات التى تنفذها الدولة.

كما أشاد النائب بتأكيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي بأن هذه الاتفاقية تجسد دور صندوق مصر السيادي في خلق شراكات مع المستثمرين ومشغلي القطاع الخاص لخلق قيمة مضافة، وتعزيز النمو، وتكامل جهود جميع الأطراف، ومن خلال هذه الشراكة، يحقق صندوق مصر السيادي رؤيته وخطته لتحويل ما كان في السابق أحد الأصول الحكومية غير المستغلة، القرية الكونية، إلى مركز تعليمي متكامل.