«مصر للطيران» تعلن توقف رحلاتها من وإلى جوهانسبرج

تعلن مصرللطيران عن توقف رحلاتها من وإلى جوهانسبرج اعتبارًا من اليوم السبت، في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد للفيروس، والذى أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وتهيب مصر للطيران بعملائها مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بـ١٧١٧ من أي موبايل أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو أقرب وكيل سياحي.

وكذلك من المقرر اتخاذ بعض الإجراءات تجاه القادمين من عدد من الدول في حالة الوصول غير المباشر (ترانزيت) عبر مطار القاهرة، وهي: «جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني»، حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أي حالة إيجابية يتم منعه من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر ( ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة ٧ أيام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يتوجب على الركاب التوقيع على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الصعود على الرحلة.

يشار إلى أن السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أعلن قبل قليل أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن تلك الدول: «جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي،وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني»، حيث من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة (ترانزيت)، ويمثل قدومهم إلى مطارالقاهرة (ترانزيت) في طريقهم إلى دول أخرى، حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أي حالة إيجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سوف تخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصًا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب.