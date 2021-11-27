السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تعلن توقف رحلاتها من وإلى جوهانسبرج

مصر للطيران
مصر للطيران

تعلن مصرللطيران عن توقف رحلاتها من وإلى جوهانسبرج اعتبارًا من اليوم السبت، في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد للفيروس، والذى أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وتهيب مصر للطيران بعملائها مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بـ١٧١٧ من أي موبايل أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو أقرب وكيل سياحي.

وكذلك من المقرر اتخاذ بعض الإجراءات تجاه القادمين من عدد من الدول في حالة الوصول غير المباشر (ترانزيت) عبر مطار القاهرة، وهي: «جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني»، حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع،  وحال ظهور أي حالة إيجابية يتم منعه من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر ( ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة ٧ أيام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يتوجب على الركاب التوقيع على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الصعود على الرحلة.

يشار إلى  أن السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أعلن قبل قليل أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا. 

وأشار إلى أن هناك عددًا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن تلك الدول: «جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي،وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني»، حيث من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة (ترانزيت)، ويمثل قدومهم إلى مطارالقاهرة (ترانزيت) في طريقهم إلى دول أخرى، حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أي حالة إيجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سوف تخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصًا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب.

سلبية الاختبار مطارالقاهرة ترانزيت جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

القبض على مسئولين بتعليم بنها زورا خطابات التعيين مقابل مبالغ مالية

الصحة: 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

مصر تعزي روسيا في ضحايا منجم سيبيريا

نتائج أولية.. الخطيب يقود الأهلى لولاية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية