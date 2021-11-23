إنشاء 5 محطات لتموين السيارات بالغاز والكهرباء بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وشحن السيارات بالكهرباء، منهم 4 محطات قامت بها المدينة، إضافة للمحطة الخامسة التي تطورها وزارة البترول " محطة مدخل شرم / دهب".

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضرا مستدامة وتحويل الأتوبيسات وجميع وسائل النقل الجماعي وسيارات التاكسي للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء لتكون ضمن المدن الخضراء في إطار استضافة المدينة لقمة المناخ في نهاية العام القادم 2022.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالمرور على محطات التموين بالغاز والكهرباء بالمدينة وهى محطة تموين هضبة أم السيد، ومحطة تموين السوق القديم، ومحطة تموين شرق الدلتا، ومحطّة تموين مدخل بوابة شرم الشيخ، ومحطة تموين مدخل شرم الشيخ/ دهب.

تابع محافظ جنوب سيناء الاعتمادات المالية والصرف المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية في اطار الاستعداد لاستضافة المحافظة لعدداً من المؤتمرات الدولية.

جاء ذلك في إطار استعدادات محافظة جنوب سيناء، لاستضافة عدداً من المؤتمرات الدولية الهامة وقمة المناخ، إذ عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، اجتماعاً بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور د. إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة الاعتمادات المالية والصرف المالي ومشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2021 / 2022.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديري إدارات الشئون المالية، والشئون القانونية، والتخطيط العام والمتابعة، وعدداً من مديري الإدارات المعنية والمختصة.

وكثفت محافظة جنوب سيناء من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب تعليمات رئاسة مجلس الوزراء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في أنحاء المحافظة.