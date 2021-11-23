الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب جامعة بنها الأقل من 18 عامًا يتلقون اللقاح المضاد لكورونا

جامعة بنها
جامعة بنها

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال تطعيم الطلاب بالإدارة الطبية، ومركز الاختبارات الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية.
واطمئن نائب رئيس الجامعة على إجراءات التطعيم للطلاب الأقل من 18 عاما بلقاح فايزر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة، بالإضافة الى النقاط المشتركة لتطعيم منسوبيها.
كما تفقد الدكتور تامر سمير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي داخل مركز الاختبارات والتي تجري على فترتين حفاظا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات. 

وفى سياق متصل أجرى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها اليوم جولة تفقدية مفاجئة بعدد من كليات الجامعة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمنع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح فيروس كورونا للحرم الجامعي ، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

وبدأ رئيس الجامعة ونائبه جولتهما بمتابعة دخول الطلاب بكليات " الآداب والتجارة والحقوق والتربية والتمريض والعلاج الطبيعى وهندسة بنها والعلوم " ، بالإضافة الى تفقد أعمال التطعيم بمركز الإختبارات الإلكترونية.

واكد رئيس جامعة بنها على جميع عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق التعليمات الصادرة فيما يخُص عدم السماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بدخول الحرم الجامعى بدءا من اليوم 15 نوفمبر إلا بعد ما يثبت حصولهم على اللقاح أو شهادة تفيد بسلبياتهم من فيروس كورونا بعد إجراء تحليل " بي سي آر " يُقدم أسبوعيًا.

وناشد الدكتور جمال سوسه جميع منسوبي الجامعة بالحرص على تلقي تطعيم لقاح فيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم ، مضيفا ان الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة ، بالاضافة الى النقاط المتحركة بجميع الكليات والمستشفى الجامعى لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل سهولة ويسر ، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

شئون التعليم والطلاب لقاح فيروس كورونا التطعيم الاجراءات الاحترازية رئيس الجامعة تطبيق الإجراءات رئيس جامعة بنها اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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