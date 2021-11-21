الأحد 21 نوفمبر 2021
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فن

عبد الرحيم كمال ناعيا سهير البابلي: «رحلت التي لا مثيل لها»

الفنانة الراحلة سهير
الفنانة الراحلة سهير البابلي

نعى الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال الراحلة القديرة سهير البابلي، التي توفيت اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

وشارك «كمال» صورة للفنانة الراحلة عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «وداعا سيدة المسرح المصري الأولى وداعا صاحبة أخف ظل مصري وداعا الممثلة العظيمة التي كانت جزء لا يتجزأ من خشبة المسرح؛ فكانت تعطيه من روحها ويعطيها من روحه فنشعر كمشاهدين اننا لسنا امام ممثلة بارعة وفقط ولكن امام عرض مسرحي كامل متكامل وداعا سهير البابلي التي لا مثيل لها».

منشور الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنانة الكبيرة، غدًا الإثنين، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت قد تعرضت الفنانة سهير البابلي، لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

ومن ثم أعلنت نيفين الناقوري الابنة الوحيدة للفنانة الكبيرة سهير البابلي، احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.

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