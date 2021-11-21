الشركات الأمريكية تعلن رغبتها في العودة للعمل بليبيا

التقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد من مسؤولي المصرف اليوم الأحد، وفد غرفة التجارة الأمريكية (AMCham) برئاسة ديبي هيرست وبمشاركة عدد من الشركات الأمريكية العالمية.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان مساء اليوم، أن اللقاء جاء هدف تعزيز الأنشطة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، وتسهيل عمليات التبادل التجاري ودعم عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا.

وأكّد أعضاء الوفد في مداخلاتهم وكلماتهم عن رغبة الشركات الأمريكية للعودة للعمل والاستثمار في ليبيا نظراً للتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والسياسية والتطور في مناخ الاستثمار الذي تشهده ليبيا مؤخرا منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إدارة البلاد.

واطلع الوفد الأمريكي خلال اللقاء على رؤية مصرف ليبيا المركزي بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن تحريك عجلة الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

الدبيبة يلتقي الصديق الكبير

واجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه في 14 نوفمبر الجاري مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء و مستشار المحافظ.

تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي و المالي.

وفي وقت سابق وبدعوة من محافظ البنك المركزي السعودي، ألقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي كلمته في القمة العالمية الخامسة عشر لمجلس الخدمات المالية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ما بين 9 و 11 نوفمبر الجاري تحت عنوان: "تحول التمويل بعد الجائحة: ترسيخ وتوازن جديد بين المرونة والابتكار".

وبحسب المصرف تم تبادل الخبرات بين محافظي الدول الأعضاء في ملتقى حوار جامع أسفر عن عدة توصيات من شأنها مواكبة التحول الرقمي في مجال تمويل المشروعات.