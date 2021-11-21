الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الشوارع ريحتها عدس».. أشهر أطعمة المصريين في يوم الشتاء

أشهر اطباق الشتاء
أشهر اطباق الشتاء في مصر

يفضل المصريون بعض الوجبات الشتوية التي تدفئ الجسم وتمنح الطاقة ويسهل تحضيرها، ولا غني عنها في فصل الشتاء خاصة في الأيام الممطرة والباردة.

ونرصد في التقرير التالي أشهر الأطباق خلال فصل الشتاء لدي المصريين.

 - قمح

القمح هو أفضل طعام شتوي للمصريين يقوي المناعة ويدفئ الجسم ولا يسبب زيادة كبيرة في الوزن.

 - شوربة العدس

يعتبر العدس وجبة شتوية مهمة جدًا للمصريين يحتوي على البروتينات والمعادن الضرورية للجسم.

 - القلقاس

على الرغم من أنها وجبة لا يحبها الكثير من الناس، إلا أنها لا غنى عنها للآخرين، فهي لذيذة وسهلة التحضير وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

 - كشك

إنه طبق شتوي شهير للغاية في الدلتا وصعيد مصر لأنه يدفئ الجسم

 - بطاطا حلوة

إنها أشهر وجبة حلوة يمكن العثور عليها في عربات في كل شارع تقريبًا في الشتاء كما تعتبر من أرخص الوجبات المصرية.

 -  العجوة

هي تمور ناعمة خزنها ويضعون وعاءً كبيرًا على النار حتى يسخن جيدًا، ويوضع اللبن الرائب ويضاف العجوة، ثم يقلب جيدًا ويوضع على الخبز في بعض الأحيان كانوا يضيف البيض ليصبح وجبة كاملة.

 - الفاصوليا 

الفاصوليا مسلوقة ثم يضاف الليمون والزيت والكمون تقدم الوجبة مع الجرجير والخبز الجاف أو الأرز الأبيض.

 - سعد الحنك

هذا الطبق الحلو هو البساطة في حد ذاته، الروب الداكن مصنوع من السمن والدقيق مع بذور السمسم قبل إضافة السكر والماء لعمل عجينة المعجون السميك، وهو ما يعطي الطبق اسمه لأنه سميك جدًا ولا يمكنك التحدث عنه أثناء تناوله، يتم تشكيله في أشكال مستطيلة باستخدام الملاعق وهي من أشهر الوجبات المصرية التي يأكلها المصريون في الشتاء.

 - المحشي 

المحش من الأطباق التي لا غني عنها خلال ايام الشتاء الباردة والتي تشعرنا بالدفئ، وتعتبر عادة لدي المصريين.

لوجبات الشتوية تدفئ الجسم تمنح الطاقة يسهل تحضيرها فصل الشتاء الأيام الممطرة والباردة الأطباق خلال فصل الشتاء لدي المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلى

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

من بكيزة إلى سكينة.. شخصيات سهير البابلى ارتبط بها جمهورها

لجنة إدارة الزمالك تصدر بياناً بعد استقالتها

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

أشرف زكى: لم يتم تحديد موعد ومكان دفن الراحلة سهير البابلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر فى إيقاف مطربى المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي ويستولون على معدات زراعية في طولكرم

رئيس الشاباك الإسرائيلى يجرى زيارة سرية إلى الأردن

القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم «شعفاط» مسقط مُنفذ عملية القدس