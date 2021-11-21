«الشوارع ريحتها عدس».. أشهر أطعمة المصريين في يوم الشتاء

يفضل المصريون بعض الوجبات الشتوية التي تدفئ الجسم وتمنح الطاقة ويسهل تحضيرها، ولا غني عنها في فصل الشتاء خاصة في الأيام الممطرة والباردة.

ونرصد في التقرير التالي أشهر الأطباق خلال فصل الشتاء لدي المصريين.

- قمح

القمح هو أفضل طعام شتوي للمصريين يقوي المناعة ويدفئ الجسم ولا يسبب زيادة كبيرة في الوزن.

- شوربة العدس

يعتبر العدس وجبة شتوية مهمة جدًا للمصريين يحتوي على البروتينات والمعادن الضرورية للجسم.

- القلقاس

على الرغم من أنها وجبة لا يحبها الكثير من الناس، إلا أنها لا غنى عنها للآخرين، فهي لذيذة وسهلة التحضير وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

- كشك

إنه طبق شتوي شهير للغاية في الدلتا وصعيد مصر لأنه يدفئ الجسم

- بطاطا حلوة

إنها أشهر وجبة حلوة يمكن العثور عليها في عربات في كل شارع تقريبًا في الشتاء كما تعتبر من أرخص الوجبات المصرية.

- العجوة

هي تمور ناعمة خزنها ويضعون وعاءً كبيرًا على النار حتى يسخن جيدًا، ويوضع اللبن الرائب ويضاف العجوة، ثم يقلب جيدًا ويوضع على الخبز في بعض الأحيان كانوا يضيف البيض ليصبح وجبة كاملة.

- الفاصوليا

الفاصوليا مسلوقة ثم يضاف الليمون والزيت والكمون تقدم الوجبة مع الجرجير والخبز الجاف أو الأرز الأبيض.

- سعد الحنك

هذا الطبق الحلو هو البساطة في حد ذاته، الروب الداكن مصنوع من السمن والدقيق مع بذور السمسم قبل إضافة السكر والماء لعمل عجينة المعجون السميك، وهو ما يعطي الطبق اسمه لأنه سميك جدًا ولا يمكنك التحدث عنه أثناء تناوله، يتم تشكيله في أشكال مستطيلة باستخدام الملاعق وهي من أشهر الوجبات المصرية التي يأكلها المصريون في الشتاء.

- المحشي

المحش من الأطباق التي لا غني عنها خلال ايام الشتاء الباردة والتي تشعرنا بالدفئ، وتعتبر عادة لدي المصريين.